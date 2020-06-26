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Posted 26 июня 2020, 11:24

Published 26 июня 2020, 11:24

Modified 1 сентября 2022, 02:53

Updated 1 сентября 2022, 02:53

дождь

Стихия заблокировала движение на некоторых дорогах Приморья

26 июня 2020, 11:24
Фото: Медиахолдинг1Mi. дождь
Мощные ливни, обрушившиеся на Приморье в пятницу, 26 июня, привели к подтоплениям нескольких автомобильных дорог в крае. В настоящее время оперативные службы ведут борьбу со стихией и устраняют её последствия.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе правительства региона, в настоящее время из-за переливов ограничен проезд на 230-м и 700-м километрах автодороги Николо-Михайловка–Озерное–Бельцово–Орлиное и на 3-4 километрах автодороги Загорное–Краснояровка в Яковлевском районе, а также на 2-3 километрах автодороги Лукьяновка–Новополтавка Красноармейского района.

Также подтоплены дороги на территории Арсеньевского и Дальнегорского городских округов, Кировского, Дальнереченского, Кавалеровского и Ольгинского районов, однако на текущий момент движение по данным участкам пока не ограничено. Ситуация остаётся под контролем оперативных служб.

Переливы, зафиксированные в Шкотовском районе Приморья, на данный момент уже устранены дорожными службами, на данных участках проезд восстановлен.

Вместе с тем, по данным «Примгидромета», в ночь на субботу, 27 июня, в крае сохранится дождь, местами сильный. В отдельных районах возможна гроза, порывы ветра при этом могут достигать 18 метров в секунду. Днём, по прогнозу синоптиков, в крае местами также сохранится небольшой дождь.

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