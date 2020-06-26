Стихия заблокировала движение на некоторых дорогах Приморья

Вместе с тем, по данным «Примгидромета», в ночь на субботу, 27 июня, в крае сохранится дождь, местами сильный. В отдельных районах возможна гроза, порывы ветра при этом могут достигать 18 метров в секунду. Днём, по прогнозу синоптиков, в крае местами также сохранится небольшой дождь.