Малый бизнес в Арсеньеве проявляет активность в голосовании по поправкам Конституцию

Posted 28 июня 2020, 06:23
Published 28 июня 2020, 06:23
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
«Голосование по внесению изменений в российскую конституцию идет активно. Предприниматели, малый бизнес приходят на участки. Чтобы проголосовать смогли все желающие, в Арсеньеве обустроили несколько пунктов на основных предприятиях», — сообщил Андрей Карасев и отметил, что на участках выполняют все предписания Роспотребнадзора.
Процесс голосования на всех участках Арсеньева организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Так, на входе гражданам измеряют температуру, обеспечивают их разовыми средствами защиты и предлагают воспользоваться антисептическими средствами. За три дня в городе не было выявлено ни одного случая повышения температуры тела у граждан, решивших исполнить свой гражданский долг.
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации продолжается в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Жители региона имеют возможность задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр ЦИК. Специалисты центра отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.