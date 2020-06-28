Малый бизнес в Арсеньеве проявляет активность в голосовании по поправкам Конституцию

Процесс голосования на всех участках Арсеньева организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Так, на входе гражданам измеряют температуру, обеспечивают их разовыми средствами защиты и предлагают воспользоваться антисептическими средствами. За три дня в городе не было выявлено ни одного случая повышения температуры тела у граждан, решивших исполнить свой гражданский долг.