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Posted 29 июня 2020, 12:50

Published 29 июня 2020, 12:50

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Владивосток

Город, где нужно побывать: названы лучшие места для селфи во Владивостоке

29 июня 2020, 12:50
Фото: Медиахолдинг1Mi. Владивосток
Медиахолдинг 1Mediainvest, в состав которого входит сетевое издание «Восток-Медиа», собрал лучшие места в городах России, где обязательно нужно побывать и сделать селфи.

В числе самых красивых городов страны оказался и Владивосток. По мнению авторов проекта #селфиможно, приехав в дальневосточную столицу, нужно обязательно посетить её главные достопримечательности.

В их числе – видовая площадка на вершине Орлиной сопки, с которой открывается захватывающий вид на бухту Золотой рог и мыс Чуркин; так называемый «Владивостокский Арбат» с его фонтанами и старыми домами; роскошная Набережная Цесаревича; маяк на Токаревской кошке; уютный Старый дворик ГУМа; набережная Спортивной Гавани, где можно погладить руками море, и другие.

В этих знаковых местах можно почувствовать душу Владивостока, понять этот город. Каждый, кому хотя бы однажды повезёт приехать в столицу Приморья, рискует влюбиться в неё навсегда.

«Коронавирус спутал все карты. В первую очередь географические. Если вы планировали путешествие, то сейчас придется прокладывать новые маршруты», – говорят авторы проекта.

Сегодня каждый житель России может с помощью одного только щелчка компьютерной мышки перенестись на берег Тихого океана и узнать больше об этом величественном городе на самом краю Земли, имя которому –Владивосток.

#Новости#Общество
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