Город, где нужно побывать: названы лучшие места для селфи во Владивостоке

Posted 29 июня 2020, 12:50
Published 29 июня 2020, 12:50
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В числе самых красивых городов страны оказался и Владивосток. По мнению авторов проекта #селфиможно, приехав в дальневосточную столицу, нужно обязательно посетить её главные достопримечательности.
В их числе – видовая площадка на вершине Орлиной сопки, с которой открывается захватывающий вид на бухту Золотой рог и мыс Чуркин; так называемый «Владивостокский Арбат» с его фонтанами и старыми домами; роскошная Набережная Цесаревича; маяк на Токаревской кошке; уютный Старый дворик ГУМа; набережная Спортивной Гавани, где можно погладить руками море, и другие.
В этих знаковых местах можно почувствовать душу Владивостока, понять этот город. Каждый, кому хотя бы однажды повезёт приехать в столицу Приморья, рискует влюбиться в неё навсегда.
«Коронавирус спутал все карты. В первую очередь географические. Если вы планировали путешествие, то сейчас придется прокладывать новые маршруты», – говорят авторы проекта.
Сегодня каждый житель России может с помощью одного только щелчка компьютерной мышки перенестись на берег Тихого океана и узнать больше об этом величественном городе на самом краю Земли, имя которому –Владивосток.