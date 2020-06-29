Город, где нужно побывать: названы лучшие места для селфи во Владивостоке

В их числе – видовая площадка на вершине Орлиной сопки, с которой открывается захватывающий вид на бухту Золотой рог и мыс Чуркин; так называемый «Владивостокский Арбат» с его фонтанами и старыми домами; роскошная Набережная Цесаревича; маяк на Токаревской кошке; уютный Старый дворик ГУМа; набережная Спортивной Гавани, где можно погладить руками море, и другие.