Мораторий на освобождение земель с истекшей арендой продлят в Приморье

Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, куда направятся средства, которые ранее были выделены властями на проведение и организацию ВЭФ, в этом году отмененного из-за коронавируса. По словам главы краевого Минэкономразвития, средства эти отправятся в бюджет края, и будут направлены на различные социальные нужны. Особенную поддержку получит туристическая отрасль региона, которая в этом году потерпела колоссальные убытки из-за пандемии коронавируса.