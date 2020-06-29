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Posted 29 июня 2020, 05:00

Published 29 июня 2020, 05:00

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Мораторий на освобождение земель с истекшей арендой продлят в Приморье

Мораторий на освобождение земель с истекшей арендой продлят в Приморье

29 июня 2020, 05:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
До 1 марта 2021 года решено продлить установленный мораторий на освобождение земельных участков с закончившимися сроками аренды.

Такое решение озвучили в региональном правительстве. Ранее были вынесены предложения по улучшению условий для бизнеса в июне текущего года. В рамках предложенных мероприятий было и продолжение деятельности ряда мероприятий при условии своевременной арендной платы и целевому использованию земельных участков.

Глава Приморья Олег Кожемяко предложил на федеральном уровне закрепить эти изменения. Так, по инициативе краевого правительства до 1 января 2021 года установили мораторий на требования по арендованной муниципальной собственности, сроки сдачи которой подошли к концу. Также запрещается исключать записи об аренде из ЕГРН.

Кроме того, было решено приостановить претензии и иски ко всем земельным арендаторам муниципальной собственности Владивостока — также до 1 января 2021 года.

В связи с эпидемиологической ситуации в стране, этот мораторий теперь решили продлить до 1 марта 2021 года.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, куда направятся средства, которые ранее были выделены властями на проведение и организацию ВЭФ, в этом году отмененного из-за коронавируса. По словам главы краевого Минэкономразвития, средства эти отправятся в бюджет края, и будут направлены на различные социальные нужны. Особенную поддержку получит туристическая отрасль региона, которая в этом году потерпела колоссальные убытки из-за пандемии коронавируса.

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