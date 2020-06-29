Приморские общественные деятели высказали своё мнение о поправке про русский язык

Posted 29 июня 2020, 02:20
Published 29 июня 2020, 02:20
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
Председатель краевого и городского Советов почетных граждан Светлана Морозова отметила, что принятие поправки о русском языке позволит народу страны сохранить честь и величие русской речи. Саму поправку она считает одной из важнейших.
«Вообще, я считаю, что мы уходим в сторону и все чаще слова российские, заменяются какими-то другими. Мы должны вернуться к русскому языку и его приоритетному использованию», - отметила Светлана Морозова.
Различные общественные деятели Приморья считают, что поправка о русском языке в Конституции России должна быть и соглашаются с мнением Сергея Безрукова, которое он озвучивал ранее.
«Во первых нужно сказать, что все пункты, дополняющие нашу Конституцию мне приходятся по душе. Поправку о русском языке я считаю одной из важнейших. Нам было необходимо закрепить в Конституции то, что русский язык является основополагающим», — отметила член регионального штаба ОНФ, председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ольга Деревцова.
После принятия поправок одна из статей Конституции будет начинаться следующими словами: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».
Напомним, голосование по принятию поправок во всей России пройдёт первого июля. Президент России Владимир Путин объявил этот день национальным выходным. Изначально голосование должно было состояться двадцать второго апреля, но из-за пандемии коронавируса, выборы пришлось перенести на более поздний срок. Голосование продлится семь дней. Первый день голосования стартовал двадцать пятого июня.