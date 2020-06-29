Приморские общественные деятели высказали своё мнение о поправке про русский язык

«Во первых нужно сказать, что все пункты, дополняющие нашу Конституцию мне приходятся по душе. Поправку о русском языке я считаю одной из важнейших. Нам было необходимо закрепить в Конституции то, что русский язык является основополагающим», — отметила член регионального штаба ОНФ, председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ольга Деревцова.