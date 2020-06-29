Сбил ребёнка и скрылся: подробности смертельного ДТП рассказали в полиции Приморья

Виновник аварии скрылся с места происшествия, однако в результате удара он потерял номерной знак своего автомобиля. Таким образом, подоспевшие сотрудники полиции смогли быстро установить личность подозреваемого – им оказался опытный водитель с 19-летним стажем. Вскоре они обнаружили и машину, на которой виднелись характерные вмятины. Выяснилось, что мужчина за рулём авто был пьян: проведенное медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало содержание алкоголя в крови водителя в размере 1,16 мг/л.