Сбил ребёнка и скрылся: подробности смертельного ДТП рассказали в полиции Приморья

Posted 29 июня 2020, 08:57
Published 29 июня 2020, 08:57
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в районе 1 км автодороги Дальнегорск–Краснореченский.
Поздно вечером 14-летняя девочка возвращалась одна домой пешком. Ребёнка сбил автомобиль Toyota Granvia, за рулём которого находился 50-летний мужчина. В результате подросток получила тяжёлые травмы и скончалась.
Виновник аварии скрылся с места происшествия, однако в результате удара он потерял номерной знак своего автомобиля. Таким образом, подоспевшие сотрудники полиции смогли быстро установить личность подозреваемого – им оказался опытный водитель с 19-летним стажем. Вскоре они обнаружили и машину, на которой виднелись характерные вмятины. Выяснилось, что мужчина за рулём авто был пьян: проведенное медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало содержание алкоголя в крови водителя в размере 1,16 мг/л.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.