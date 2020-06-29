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Posted 29 июня 2020, 05:50

Published 29 июня 2020, 05:50

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Тропосферная ложбина испортит конец июня в Приморье

29 июня 2020, 05:50
Конец первого летнего месяца запомнится приморцам кратковременными дождями. Синоптики дали прогноз на начало новой недели.

По информации «Примпогоды, на погоду в регионе будет влиять тропосферная ложбина, поэтому синоптическая обстановка будет нестабильной. В ближайшие сутки не исключены небольшие дожди, возможны грозы. Температурный фон составит +18… +24 градуса. В прибрежной части, как успел ощутить владивостокцы, холоднее — от +11 до +17 градусов.

В дальневосточной столице на улучшение погоды в ближайшие сутки надеяться не стоит. Временами возможна морось, дождь и туман. Ночью температурный фон составит от 11 до 13 градусов выше нуля, днём — от +13 до +15 градусов.

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