Тропосферная ложбина испортит конец июня в Приморье

Posted 29 июня 2020, 05:50
Published 29 июня 2020, 05:50
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
По информации «Примпогоды, на погоду в регионе будет влиять тропосферная ложбина, поэтому синоптическая обстановка будет нестабильной. В ближайшие сутки не исключены небольшие дожди, возможны грозы. Температурный фон составит +18… +24 градуса. В прибрежной части, как успел ощутить владивостокцы, холоднее — от +11 до +17 градусов.
В дальневосточной столице на улучшение погоды в ближайшие сутки надеяться не стоит. Временами возможна морось, дождь и туман. Ночью температурный фон составит от 11 до 13 градусов выше нуля, днём — от +13 до +15 градусов.