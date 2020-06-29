Тропосферная ложбина испортит конец июня в Приморье

По информации «Примпогоды, на погоду в регионе будет влиять тропосферная ложбина, поэтому синоптическая обстановка будет нестабильной. В ближайшие сутки не исключены небольшие дожди, возможны грозы. Температурный фон составит +18… +24 градуса. В прибрежной части, как успел ощутить владивостокцы, холоднее — от +11 до +17 градусов.