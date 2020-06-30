Эксперт: фейков о голосовании по поправкам в Конституцию больше с каждым днем

Спикер рассказал о примере из Москвы, где молодой человек снял собственные манипуляции с фейковым бланками для голосования — без подписей и печатей. Когда нарушителя нашли, он ответил примерно следующее: «Вы знаете, в социальных сетях очень много рассказывают о нарушениях на выборах. Но нет никаких подтверждений. Вот я и решил сделать подтверждения».