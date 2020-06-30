Эксперт: фейков о голосовании по поправкам в Конституцию больше с каждым днем

Posted 30 июня 2020, 01:14
Published 30 июня 2020, 01:14
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Специалист классифицировал фейки на несколько групп. По его словам, в первую группу входят сообщения, которые распространяются на площадках и онлайн-ресурсах иностранных агентов. Малькевич пояснил, что такого рода ресурсы достаточно активно пишут на тему голосования по поправкам — при этом яркие, кликбейтные и манипулирующие заголовки порой вовсе не соответствуют содержанию.
«Их задача — сформировать определенное общественное мнение и, в том числе, чтобы после завершения голосования легитимировать некий международный протест против его результатов», — подчеркнул спикер.
Следующая большая группа — социальные сети. Их эксперт делит на два вида — новости федерального масштаба и локальные «городские легенды». Малькевич подчеркнул, что многие из фейков атакуют «местечковые» паблики в отдаленных населенных пунктах страны, от чего выявить их оказывается наиболее сложно.
Спикер рассказал о примере из Москвы, где молодой человек снял собственные манипуляции с фейковым бланками для голосования — без подписей и печатей. Когда нарушителя нашли, он ответил примерно следующее: «Вы знаете, в социальных сетях очень много рассказывают о нарушениях на выборах. Но нет никаких подтверждений. Вот я и решил сделать подтверждения».
«Вот так обычно все и происходит», — отмечает Малькевич.
Малькевич привел в пример еще несколько ложных сообщений, среди которых было видео 2019 года. «Три команды распространяют фейки: «Штаб Навального», «Открытая Россия» и движение «Голос», — сообщил он.
Вместе с тем, с каждым днем количество ложных сообщений, связанных с голосованием по поправкам, только растет. Рабочая группа практически ежедневно фиксирует рост такого рода посылов.
Специалист заключил, что непосредственно 1 июля их количество достигнет пика и идти новые фейки будут ежечасно.
«Их задача — сформировать картину мира, которую прежде всего СМИ-иностранные агенты смогли бы подать в нужном ракурсе», — подчеркнул спикер.
Отметим, что на протяжении пяти дней голосования почти 512 наблюдателей по всей России ведут контроль за проведением процедуры голосования в стране. Кроме того, Общественная палата открыла горячую линию по приему подобных звонков. На нее уже поступило более 180 звонков и обращений.