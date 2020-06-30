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Posted 30 июня 2020, 09:54

Published 30 июня 2020, 09:54

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

школа

Скоро в школу: в Минпросвещения России рассказали подробности о новом учебном годе

30 июня 2020, 09:54
Фото: Медиахолдинг1Mi. школа
Дату начала нового учебного года назвали в Минпросвещения России.

Как рассказал во вторник, 30 июня, в эфире телеканала «Россия-24» глава министерства Сергей Кравцов, новый учебный год начнётся по плану – 1 сентября. При этом предполагается, что дистанционного обучения не будет – дети пойдут в школу.

«Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети – они соскучились по школе. Готовятся учителя – они тоже хотят увидеть своих учеников», – отметил Сергей Кравцов.

Вместе с тем, глава министерства добавил, что в настоящее время в российских регионах идёт работа по подготовке к усилению мер защиты от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса в марте текущего года все школы страны перешли на дистанционный формат обучения. В связи с COVID-19 последние звонки для выпускников были проведены онлайн.

29 и 30 июня в российских школах стартовал пробный период сдачи Единого государственного экзамена. 3 июля выпускников ждут первые испытания ЕГЭ: в этот день ребята будут сдавать три экзамена – информатику, литературу и географию.

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#Новости#Общество#Россия
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