Скоро в школу: в Минпросвещения России рассказали подробности о новом учебном годе

Posted 30 июня 2020, 09:54
Published 30 июня 2020, 09:54
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказал во вторник, 30 июня, в эфире телеканала «Россия-24» глава министерства Сергей Кравцов, новый учебный год начнётся по плану – 1 сентября. При этом предполагается, что дистанционного обучения не будет – дети пойдут в школу.
«Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети – они соскучились по школе. Готовятся учителя – они тоже хотят увидеть своих учеников», – отметил Сергей Кравцов.
Вместе с тем, глава министерства добавил, что в настоящее время в российских регионах идёт работа по подготовке к усилению мер защиты от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса в марте текущего года все школы страны перешли на дистанционный формат обучения. В связи с COVID-19 последние звонки для выпускников были проведены онлайн.
29 и 30 июня в российских школах стартовал пробный период сдачи Единого государственного экзамена. 3 июля выпускников ждут первые испытания ЕГЭ: в этот день ребята будут сдавать три экзамена – информатику, литературу и географию.