Новые смерти: COVID-19 оборвал жизни 48 приморцев

Если обратить внимание на ежедневные сводки, то наибольшее количество погибших от коронавируса — люди старшего возраста. Особенно уязвимы те, кто имеет какие-либо хронические заболевания: диабет, онкология, проблемы с сердцем или лёгкими. За всё время «ковид» сгубил в Приморье уже 48 жизней.