Новые смерти: COVID-19 оборвал жизни 48 приморцев

Posted 2 июля 2020, 06:23
Published 2 июля 2020, 06:23
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Если обратить внимание на ежедневные сводки, то наибольшее количество погибших от коронавируса — люди старшего возраста. Особенно уязвимы те, кто имеет какие-либо хронические заболевания: диабет, онкология, проблемы с сердцем или лёгкими. За всё время «ковид» сгубил в Приморье уже 48 жизней.
Отметим, что 1,5 тысячи человек в Приморье сегодня лечатся от коронавируса. Из них 42 пациента находятся в тяжелом состоянии, а 604 человека переносят COVID-19 в средней форме.
Напомним, за прошедшие сутки от коронавируса вылечилось 30 человек. При этом еще 75 заболело. Общая статистика по краю такова: 4458 заражений, 2904 пациента вылечились, 48 — скончались.