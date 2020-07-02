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Posted 2 июля 2020, 06:23

Published 2 июля 2020, 06:23

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Новые смерти: COVID-19 оборвал жизни 48 приморцев

Новые смерти: COVID-19 оборвал жизни 48 приморцев

2 июля 2020, 06:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Еще два жителя Приморья — мужчина и женщина старше 70 лет — скончались от коронавируса. Как сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом, у обоих приморцев были осложнения.

Если обратить внимание на ежедневные сводки, то наибольшее количество погибших от коронавируса — люди старшего возраста. Особенно уязвимы те, кто имеет какие-либо хронические заболевания: диабет, онкология, проблемы с сердцем или лёгкими. За всё время «ковид» сгубил в Приморье уже 48 жизней.

Отметим, что 1,5 тысячи человек в Приморье сегодня лечатся от коронавируса. Из них 42 пациента находятся в тяжелом состоянии, а 604 человека переносят COVID-19 в средней форме.

Напомним, за прошедшие сутки от коронавируса вылечилось 30 человек. При этом еще 75 заболело. Общая статистика по краю такова: 4458 заражений, 2904 пациента вылечились, 48 — скончались.

#Новости#Общество#COVID-19
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