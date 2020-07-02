С новыми тарифами на ЖКХ жители Хабаровского края окажутся в минусе

Власти не только не могут добиться снижения цен на ЖКХ, но и не могут сдержать их рост. Так, с 1 июля цена 1 гигакалории для жителей городских и сельских поселений Хабаровского края увеличилась с 1775,84 до 1846,87 рубля, 1 куб.м горячей воды со 134,17 до 139,54 рублей. Больше придётся платить и за свет: по одноставочному тарифу стоимость 1 кВт.ч составит 3,31 руб. вместо 3,19 руб. Люди, в домах и квартирах которых установлены двойные счётчики учёта электроэнергии, при условии использования электричества в дневное время будут платить на 15 копеек дороже, чем до 30 июня — 3,81 рубля за 1 кВт.ч. С подробными цифрами можно познакомиться здесь.