С новыми тарифами на ЖКХ жители Хабаровского края окажутся в минусе

Posted 2 июля 2020, 09:50
Published 2 июля 2020, 09:50
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Оказать данную меру поддержки населения согласились власти Крыма и Кемеровской области. В Хабаровском крае чуда не произошло, с 1 июля плата за «коммуналку» увеличена на 4%. Подробности в материале…
Несмотря на то, что инициатива федеральная, у Хабаровского края, как и у других регионов, была возможность «заморозить» тарифы на отдельные услуги, перенести повышение на более поздний срок, снизить процент индексации, подумать об увеличении субсидий для семей с низкими доходами. Ничего из того, что ожидали жители края от регионального руководства, не произошло. Оплата коммунальных услуг продолжит разорять хабаровчан и без того не успевающих следить за ростом цен на топливо, одежду, еду и т. д.
«Губернатор может влиять на повышение или не повышение/уменьшение %. В разных регионах по-разному это происходит. Почему на ДВ применили максимальную ставку 4% и на все виды услуг. У людей доходы снизились существенно и для их „поддержки“ повышают цены», — прокомментировали повышение тарифов хабаровчане.
Отметим, что по сравнению с прошлым годом Хабаровский край опустился в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей на 17 позиций. Пандемия коронавируса и затянувшийся режим самоизоляции спровоцировали рост безработицы и негативно отразились на финансовом благополучии большинства жителей края. Уже сегодня, в период так называемого межсезонья, люди перестали платить квитанции, собираемость платежей упала и ещё аукнется на качестве подготовки к отопительному сезону. Ощутимым новый рост станет, когда включат отопление и цифры в квитанциях увеличатся примерно в два с половиной раза.
Известно, что чем ниже качество жилья, тем выше расходы на коммуналку. В предвыборной программе Сергей Фургал отмечал, что «нет ничего страшнее квитанций на оплату коммунальных услуг, особенно если эти услуги не предоставляют, а дом трещит по швам». За почти два года властям не удалось добиться какого-либо существенного прорыва — в крае огромный фонд старого аварийного жилья, за энергопотери в котором жители платят из своего кармана, не слышно и о каких-то серьёзных энергосервисных контрактах с инвесторами.
Власти не только не могут добиться снижения цен на ЖКХ, но и не могут сдержать их рост. Так, с 1 июля цена 1 гигакалории для жителей городских и сельских поселений Хабаровского края увеличилась с 1775,84 до 1846,87 рубля, 1 куб.м горячей воды со 134,17 до 139,54 рублей. Больше придётся платить и за свет: по одноставочному тарифу стоимость 1 кВт.ч составит 3,31 руб. вместо 3,19 руб. Люди, в домах и квартирах которых установлены двойные счётчики учёта электроэнергии, при условии использования электричества в дневное время будут платить на 15 копеек дороже, чем до 30 июня — 3,81 рубля за 1 кВт.ч. С подробными цифрами можно познакомиться здесь.
«Коммунальные платежи 7 000 руб. Проезд до работы 1200 р. в месяц, питание 15 000. Вопрос: на что одеваться, на что лечиться, если за вычетом всех обязательных расходов, мы ещё на 2000 в минусе?», — подсчитывают расходы жители края.
«Губернатор Фургал против мафии ЖКХ», «Фургал пообещал сделать прозрачной систему расчета оплаты за ЖКХ» — эти и другие лозунги пестрили в заголовках региональных СМИ больше года назад, но время идёт, а снизить нервное напряжение от растущих цифр в платёжных квитанциях населения никто не смог. По большому счёту обещания так и остались обещаниями. Реальные действия региональных чиновников традиционно ограничились зарабатыванием рейтинговых очков на «больной» теме, вспомнить, к примеру, требования депутата от ЛДПР Ивана Пиляева освободить жителей от оплаты коммунальных услуг до окончания эпидемии. Реальным эффектом от этого стали разве что лайки под постами в социальных сетях. Ждём квитанции на ЖКХ после старта отопительного сезона.