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Posted 3 июля 2020, 12:26

Published 3 июля 2020, 12:26

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

«Горел, как картонный»: очевидцы рассказали подробности страшного ДТП в Приморье

3 июля 2020, 12:26
Сюжет
Происшествие
Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в пятницу, 3 июля, недалеко от села Романовка в Приморье.

По предварительным данным, на этом участке дороги столкнулись три автомобиля, в том числе внедорожник и микроавтобус. В результате аварии последний загорелся. В считанные минуты машина превратилась в груду обугленного металла.

Шокирующие фото с места событий были опубликованы в Instagram-паблике dps.control.

На настоящий момент официальных данных о погибших или пострадавших в аварии не поступало. По словам очевидца происшествия, из салона автомобиля Toyota RAV-4 были спасены двое человек.

«Микрик горел, как картонный. К нему никто не смог подойти, и ещё было несколько взрывов», - сообщается в паблике.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Обстоятельства страшной аварии выясняются.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что грузовой автомобиль и легковая машина столкнулись на Михайловском шоссе в Уссурийске. Оба авто, судя по опубликованным снимкам с места случившегося, получили немалый урон. Вместе с тем, как сообщают очевидцы происшествия, пострадавших в данной аварии нет.

#Новости#Происшествие
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