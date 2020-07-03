«Горел, как картонный»: очевидцы рассказали подробности страшного ДТП в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что грузовой автомобиль и легковая машина столкнулись на Михайловском шоссе в Уссурийске. Оба авто, судя по опубликованным снимкам с места случившегося, получили немалый урон. Вместе с тем, как сообщают очевидцы происшествия, пострадавших в данной аварии нет.