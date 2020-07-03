«Горел, как картонный»: очевидцы рассказали подробности страшного ДТП в Приморье

Posted 3 июля 2020, 12:26
Published 3 июля 2020, 12:26
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
По предварительным данным, на этом участке дороги столкнулись три автомобиля, в том числе внедорожник и микроавтобус. В результате аварии последний загорелся. В считанные минуты машина превратилась в груду обугленного металла.
Шокирующие фото с места событий были опубликованы в Instagram-паблике dps.control.
На настоящий момент официальных данных о погибших или пострадавших в аварии не поступало. По словам очевидца происшествия, из салона автомобиля Toyota RAV-4 были спасены двое человек.
«Микрик горел, как картонный. К нему никто не смог подойти, и ещё было несколько взрывов», - сообщается в паблике.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Обстоятельства страшной аварии выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что грузовой автомобиль и легковая машина столкнулись на Михайловском шоссе в Уссурийске. Оба авто, судя по опубликованным снимкам с места случившегося, получили немалый урон. Вместе с тем, как сообщают очевидцы происшествия, пострадавших в данной аварии нет.