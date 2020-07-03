Малыша завалили пакетами: приморцы сообщили о находке в мусорном баке

Posted 3 июля 2020, 11:30
Published 3 июля 2020, 11:30
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Просьба о помощи была опубликована на странице популярного Instagram-паблика dps_controlnews.
«Здравствуйте, куда можно обратиться? Нашли сегодня на Щитовой в мусорном баке щенка новорожденного, заваленного мусорными пакетами, хотелось бы найти, куда его пристроить, или, может, кто поможет», - написали неравнодушные приморцы в соцсетях.
Отзывчивые подписчики паблика не только разместили в комментариях контактную информацию о приморских зоозащитниках, но и помогли советами.
«Покормить нужно его, можно через шприц или пипетку»,
«Сделайте красивые фотки, и тогда щеночка с руками оторвут», - написали пользователи.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморские сотрудники МЧС спасли семерых новорожденных щенков, которым грозила голодная смерть. Их мама, разродившись в укромном месте под крыльцом дома, выбралась наружу, а вот вернуться к своим детям уже не смогла. Спасатели взяли все необходимые инструменты и с их помощью освободили щенят. Теперь они надеются, что вскоре у каждого из спасённых малышей появится свой заботливый хозяин