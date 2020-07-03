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Posted 3 июля 2020, 11:30

Published 3 июля 2020, 11:30

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

мусор

Малыша завалили пакетами: приморцы сообщили о находке в мусорном баке

3 июля 2020, 11:30
Фото: Медиахолдинг1Mi. мусор
Новорожденного щенка обнаружили жители Владивостока в районе бухты Щитовой. Люди спасли малыша от страшной смерти в мусорном баке. Кто так поступил с крохой - неизвестно.

Просьба о помощи была опубликована на странице популярного Instagram-паблика dps_controlnews.

«Здравствуйте, куда можно обратиться? Нашли сегодня на Щитовой в мусорном баке щенка новорожденного, заваленного мусорными пакетами, хотелось бы найти, куда его пристроить, или, может, кто поможет», - написали неравнодушные приморцы в соцсетях.

Отзывчивые подписчики паблика не только разместили в комментариях контактную информацию о приморских зоозащитниках, но и помогли советами.

«Покормить нужно его, можно через шприц или пипетку»,

«Сделайте красивые фотки, и тогда щеночка с руками оторвут», - написали пользователи.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморские сотрудники МЧС спасли семерых новорожденных щенков, которым грозила голодная смерть. Их мама, разродившись в укромном месте под крыльцом дома, выбралась наружу, а вот вернуться к своим детям уже не смогла. Спасатели взяли все необходимые инструменты и с их помощью освободили щенят. Теперь они надеются, что вскоре у каждого из спасённых малышей появится свой заботливый хозяин

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