Малыша завалили пакетами: приморцы сообщили о находке в мусорном баке

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморские сотрудники МЧС спасли семерых новорожденных щенков, которым грозила голодная смерть. Их мама, разродившись в укромном месте под крыльцом дома, выбралась наружу, а вот вернуться к своим детям уже не смогла. Спасатели взяли все необходимые инструменты и с их помощью освободили щенят. Теперь они надеются, что вскоре у каждого из спасённых малышей появится свой заботливый хозяин