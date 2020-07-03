«Обновлённая Конституция обновит и нашу жизнь» — приморцы о результатах голосования

«Мы приняли обновлённую Конституцию. Думаю, она обновит и нашу жизнь — тех людей, которые её принимали. В статье № 68 добавлена формулировка о том, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа, что она поддерживается и охраняется государством. И это для нас означает, что будут новые спектакли — об Арсеньеве, о Юле Бриннере, будет международный кинофестиваль „Меридианы Тихого“, который пришлось отложить на некоторое время. Но он обязательно произойдёт! Я верю, что наш театр 3 октября откроет сезон постановкой „Мастер и Маргарита“ по Булгакову. Культурное наследие — это не только материальные памятники, но и то, что происходит в театре, для меня это очевидно».