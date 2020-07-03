«Обновлённая Конституция обновит и нашу жизнь» — приморцы о результатах голосования

Posted 3 июля 2020, 07:58
Published 3 июля 2020, 07:58
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Внесённый президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправках был основан на актуальных запросах общества и поэтому получил такое широкое одобрение населения. Каждый увидел в обновлённой Конституции то, что соответствует его надеждам: пенсионеры — гарантию индексации пенсий, работающие люди — гарантию стабильной зарплаты не ниже прожиточного минимума, семьи с детьми — уверенность в социальных льготах и пособиях, патриоты — сохранение исторической памяти и уважения к подвигам Великой Отечественной войны.
Художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий сказал:
«Мы приняли обновлённую Конституцию. Думаю, она обновит и нашу жизнь — тех людей, которые её принимали. В статье № 68 добавлена формулировка о том, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа, что она поддерживается и охраняется государством. И это для нас означает, что будут новые спектакли — об Арсеньеве, о Юле Бриннере, будет международный кинофестиваль „Меридианы Тихого“, который пришлось отложить на некоторое время. Но он обязательно произойдёт! Я верю, что наш театр 3 октября откроет сезон постановкой „Мастер и Маргарита“ по Булгакову. Культурное наследие — это не только материальные памятники, но и то, что происходит в театре, для меня это очевидно».
Волонтёр Кристина Сысоева считает, что теперь в региональном законодательстве должны появиться законы, прямо говорящие о развитии и поддержке некоммерческих организаций:
«Некоммерческий сектор сегодня — локомотив общества. Всё, что делают некоммерческие и благотворительные организации, поднимает сознание людей на новую ступень, к солидарности и взаимопомощи не ради выгоды. Но в этом деле очень много тонкостей, сложностей. И, конечно, энтузиастам, которые развивают НКО, необходима поддержка государства. Я очень рада, что она теперь будет закреплена законодательно», — говорит девушка.
«Мне видится важной поправка об индексации пенсий. И, судя по уровню поддержки населения, не мне одному это нравится. В самом деле, наши пенсионеры заслужили уверенность в завтрашнем дне — её у них никогда не было, если вспомнить все голодные годы, кризисы и дефолты. Я и сам скоро стану пенсионером, поэтому государственную гарантию индексации социальных выплат только одобряю», — поделился с корреспондентом агентства Виталий Шишов, работник одного из транспортных предприятий Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что Дальний Восток в целом продемонстрировал высокую явку на голосовании по поправкам, а Приморский край стал лидером не только среди регионов ДФО, но и занял высокое место в общероссийском рейтинге. Всего в Приморье было открыто 1299 стационарных участков, 46 временных и более 200 судовых.