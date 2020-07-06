Кружится голова: Алёна Рапунцель приехала с бойфрендом во Владивосток

Posted 6 июля 2020, 04:46
Published 6 июля 2020, 04:46
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На своей страничке в Инстаграм Алёна рассказала, что собирается показать своему парню все известные достопримечательности города. Так, пара уже успела поужинать в любимом ресторане Алёны, прогуляться по Спортивной набережной и развлечься в одном из городских клубов.
«Любимый Владивосток. Море, крики чаек и воздух такой, что кружится голова. Хотим устроить себе мини-тур по классным местам природы нашего края. Посоветуйте, куда можно съездить», — пишет девушка своим подписчикам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в начале июня известную «телестройку» решила покорить еще одна жительница Владивостока — Алёна Пономарева. До этого на проекте прославились две приморские участницы — Ольга и Алёна Рапунцель.