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Posted 6 июля 2020, 04:46

Published 6 июля 2020, 04:46

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Кружится голова: Алёна Рапунцель приехала с бойфрендом во Владивосток

6 июля 2020, 04:46
Участница шоу «Дом-2» Алёна Рапунцель прилетела во Владивосток. Девушка решила провести отпуск вместе со своим молодым человеком Максимом Романовым в родном городе.

На своей страничке в Инстаграм Алёна рассказала, что собирается показать своему парню все известные достопримечательности города. Так, пара уже успела поужинать в любимом ресторане Алёны, прогуляться по Спортивной набережной и развлечься в одном из городских клубов.

«Любимый Владивосток. Море, крики чаек и воздух такой, что кружится голова. Хотим устроить себе мини-тур по классным местам природы нашего края. Посоветуйте, куда можно съездить», — пишет девушка своим подписчикам.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в начале июня известную «телестройку» решила покорить еще одна жительница Владивостока — Алёна Пономарева. До этого на проекте прославились две приморские участницы — Ольга и Алёна Рапунцель.

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#Новости#Общество#Владивосток
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