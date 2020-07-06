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Posted 6 июля 2020, 07:35

Published 6 июля 2020, 07:35

Modified 1 сентября 2022, 02:58

Updated 1 сентября 2022, 02:58

«Восток» готовится к чемпионату России по спидвею

«Восток» готовится к чемпионату России по спидвею

6 июля 2020, 07:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Спорт
Приморская команда по спидвею готовится к командному чемпионату. «Восток» в очередной раз готовится взять чемпионский титул.

На данный момент гонщики тренируются на «Авангарде», а 12 июля поучаствуют в соревнованиях. В первой домашней встрече «Восток» встретится с о своим главным соперником — тольяттинской «Мега-Ладой». Встреча должна состояться 18 августа.

Чемпионат России в этом году будет иметь урезанный формат — начнётся он в июле, а на место чемпиона будут претендовать всего четыре команды.

В этом сезоне из-за реконструкции стадиона «Авангард» гонки пройдут в Уссурийске на стадионе «Патриот».

Первые состязания гонщики проведут на выезде и порадуют приморцев только во второй половине августа. 18, 20 августа приморские гонщики встретятся с тольяттинской командой «Мега-Лада», а уже 25, 27 сразятся с балаковской «Турбиной».

Главный тренер «Востока» Игорь Столяров отметил, что гонщики уже начали тренироваться. Несколько гонщиков сейчас находятся в Польше и скорее всего пропустят стартовые встречи.

«В этом году, как и в прошлом, за нашу команду будут выступать Марк Карион, Виталий Котляр, Никита Коровко, Павел Лагута, Василий Краснокутский, а также двое новичков — Никита Смышников и Денис Башмаков. Все ребята являются воспитанниками приморского спидвея», — подчеркнул главный тренер «Востока» Игорь Столяров.

Отметим, что благодаря своевременному вмешательству Олега Кожемяко, разрешился вопрос о ремонте стадиона «Авангард». Реконструкция объекта завершится в 2021 году. Свои двери приморцам откроет современный технологичный стадион, на базе которого будет проводиться большое количество соревнований самого высокого уровня.

Отметим, что реконструкция объекта проводится в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 год.

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