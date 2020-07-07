vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля 2020, 08:58

Published 7 июля 2020, 08:58

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Стихия уже близко: МЧС объявило экстренное предупреждение в Приморье

7 июля 2020, 08:58
Ливни, грозы и сильный ветер обещают синоптики в ближайшие часы в Приморье. В крае объявлено экстренное предупреждение.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, стихия накроет край вечером 7 июля. Дожди будут лить всю ночь и днём в среду, 8 июля.

Основной удар придётся на центральные и западные районы региона: здесь, по данным синоптиков, может выпасть от 15 до 45 мм за 12 часов и менее. Ожидается, что мощные ливни обрушатся на Арсеньевский, Лесозаводский, Дальнереченский, Спасский, Уссурийский городские округа, Анучинский, Дальнереченский, Кировский, Михайловский, Пограничный, Спасский, Черниговский, Чугуевский, Ханкайский, Хорольский, Яковлевский муниципальные районы.

Осадки будут сопровождаться грозами, порывы ветра при этом могут достигать 18 метров в секунду.

По данным МЧС, в связи со стихией на реках западных и центральных районов Приморья ожидается подъём уровня воды на 40-80 см.

«На реках центральных районов края при прохождении паводка возможен выход рек из берегов с подтоплением низменных участков дорог, сельхозугодий», - сообщают приморские спасатели.

Сотрудники МЧС просят приморцев не рисковать здоровьем и жизнью: на ближайшее время по возможности отложить поездки за пределы населённых пунктов, воздержаться от охоты и рыбалки, не выходить в море и не купаться в водоёмах.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что после циклона в Приморье придёт настоящая летняя жара. Хорошая погода установится и в дальневосточной столице: в среду во Владивостоке потеплеет до 25 градусов по Цельсию.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика