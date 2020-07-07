Зарядило: За июнь во Владивостоке выпало 2,5 месячной нормы дождей

Posted 7 июля 2020, 01:44
Published 7 июля 2020, 01:44
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Специалисты Примгидромета отмечают, что, несмотря на традиционный для Приморья сезон дождей, в 2020 году осадков было даже больше, чем обыкновенно в июне. Месяц оказался очень влажным, в среднем в течение месяца выпало около 135-185 мм дождей. Все рекорды побил Владивосток — здесь за июнь выпало 281 мм — это почти 250% от климатической нормы.
Самым дождливым днем стало 26 июня — за сутки в приморской столице выпало около 190 мм осадков — такого не случалось с 1936 года. В этот день серьезно затопило ключевые улицы Владивостока, в других районах Приморья были сильные подтопления и размытия дорог. Региональные власти ввели режим ЧС в Кавалеровском и Чугуевском районе.
Отмечается, что на сегодняшний день проезд открыт по всем дорогам в крае, серьезных затоплений в регионе нет.