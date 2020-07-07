Зарядило: За июнь во Владивостоке выпало 2,5 месячной нормы дождей

Специалисты Примгидромета отмечают, что, несмотря на традиционный для Приморья сезон дождей, в 2020 году осадков было даже больше, чем обыкновенно в июне. Месяц оказался очень влажным, в среднем в течение месяца выпало около 135-185 мм дождей. Все рекорды побил Владивосток — здесь за июнь выпало 281 мм — это почти 250% от климатической нормы.