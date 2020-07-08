Число выздоровевших растет: озвучены цифры по коронавирусу в Приморье

Posted 8 июля 2020, 02:41
Published 8 июля 2020, 02:41
Modified 1 сентября 2022, 04:06
Updated 1 сентября 2022, 04:06
В оперативном штабе рассказали, что с начала пандемии стало известно о 3273 пациентах, которые уже выписаны из больниц и госпиталей — это 67,5% от общего числа заболевших. Всего COVID-19 подтвердили у 4849 приморцев.
Самыми высокими по темпам заболеваемости остаются Владивосток, Находка и Уссурийск.
Отмечено, что только за минувшие сутки административные комиссии по краю проверили более 560 торговых точек, 640 единиц общественного транспорта и такси, 17 баз отдыха. Продезинфицировано более 7500 объектов.
Отметим, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Это подразумевает и масочный режим, и соблюдение социальной дистанции, и другие меры предосторожности и дезинфекции при выходе в общественные места.