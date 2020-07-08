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Posted 8 июля 2020, 02:41

Published 8 июля 2020, 02:41

Modified 1 сентября 2022, 04:06

Updated 1 сентября 2022, 04:06

Число выздоровевших растет: озвучены цифры по коронавирусу в Приморье

Число выздоровевших растет: озвучены цифры по коронавирусу в Приморье

8 июля 2020, 02:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Темп прироста заболевших коронавирусом в Приморье снижается. За прошедшие сутки стало известно о 57 новых случаях заболевания, между тем как 138 человек были выписаны из больницы.

В оперативном штабе рассказали, что с начала пандемии стало известно о 3273 пациентах, которые уже выписаны из больниц и госпиталей — это 67,5% от общего числа заболевших. Всего COVID-19 подтвердили у 4849 приморцев.

Самыми высокими по темпам заболеваемости остаются Владивосток, Находка и Уссурийск.

Отмечено, что только за минувшие сутки административные комиссии по краю проверили более 560 торговых точек, 640 единиц общественного транспорта и такси, 17 баз отдыха. Продезинфицировано более 7500 объектов.

Отметим, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Это подразумевает и масочный режим, и соблюдение социальной дистанции, и другие меры предосторожности и дезинфекции при выходе в общественные места.

#Новости#Общество#COVID-19
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