Рейс из Владивостока, совершавший экстренную посадку на Сахалине, долетел до Камчатки

По информации сотрудников аэропорта, авиалайнер Airbus-319 HZ-5614 вылетел из Владивостока в 07:42 утра по-местному времени. Вскоре после начала полёта, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке по техническим причинам. Детали не раскрываются.