vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2020, 04:56

Published 8 июля 2020, 04:56

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Рейс из Владивостока, совершавший экстренную посадку на Сахалине, долетел до Камчатки

Рейс из Владивостока, совершавший экстренную посадку на Сахалине, долетел до Камчатки

8 июля 2020, 04:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Самолет
Рейс из Владивостока, совершишвший авариную посадку утром, 8 июля, в аэропорту Южно-Сахалинска, долел до места назначения. Всего, на борту находилось 35 человек. Никто не пострадал, сообщает пресс-центр аэропорта Петропавлоска-Камчатского.

По информации сотрудников аэропорта, авиалайнер Airbus-319 HZ-5614 вылетел из Владивостока в 07:42 утра по-местному времени. Вскоре после начала полёта, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке по техническим причинам. Детали не раскрываются.

В 11:01 самолёт благополучно приземлился на запасном аэродроме в Южно-Сахалинске. Граждане покинули судно-им было предложено продолжить полёт на другом самолёте.

«В настоящее время все пассажиры находятся в накопителе. Готовится резервный самолёт, который вылетит в Петропавловск-Камчатский», — сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аврора», выполнявшей рейс Владивосток-Петропавловск-Камчатский.

В 12:50 по сахалинскому времени авиалайнер вылетел из аэропорта Южно-Сахалинска. В 15:56 по камчатскому времени воздушное судно успешно приземлился в камчатском аэропорту Елизово.

#Новости#Владивосток#Сахалин#Камчатка#Самолет#Южно-сахалинск#Экстренная посадка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика