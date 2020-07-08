Рейс из Владивостока, совершавший экстренную посадку на Сахалине, долетел до Камчатки

Posted 8 июля 2020, 04:56
Published 8 июля 2020, 04:56
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации сотрудников аэропорта, авиалайнер Airbus-319 HZ-5614 вылетел из Владивостока в 07:42 утра по-местному времени. Вскоре после начала полёта, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке по техническим причинам. Детали не раскрываются.
В 11:01 самолёт благополучно приземлился на запасном аэродроме в Южно-Сахалинске. Граждане покинули судно-им было предложено продолжить полёт на другом самолёте.
«В настоящее время все пассажиры находятся в накопителе. Готовится резервный самолёт, который вылетит в Петропавловск-Камчатский», — сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аврора», выполнявшей рейс Владивосток-Петропавловск-Камчатский.
В 12:50 по сахалинскому времени авиалайнер вылетел из аэропорта Южно-Сахалинска. В 15:56 по камчатскому времени воздушное судно успешно приземлился в камчатском аэропорту Елизово.