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Posted 8 июля 2020, 01:51

Published 8 июля 2020, 01:51

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Рыболовное судно затонуло возле острова Русский

Рыболовное судно затонуло возле острова Русский

8 июля 2020, 01:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
У берегов острова Русский во Владивостоке затонуло рыболовное судно «Атлант-2». Экипажу удалось спастись.

Как рассказал начальник Морского спасательно-координационного центра приморской столицы Николай Пирожков, у судна протек корпус. Произошло это днем 7 июля — судно начало медленно тонуть в районе мыса Вятлина.

На борту в этот момент находилось четыре человека экипажа — всех их спас катер, который проходил мимо в этот момент.

В спасательно-координационном центре уточнили, что никто не пострадал — все находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сотрудники МЧС спасли двоих приморских рыбаков, которые вышли в море на металлической лодке и заблудились в тумане.

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#Новости#Владивосток
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