Рыболовное судно затонуло возле острова Русский

Posted 8 июля 2020, 01:51
Published 8 июля 2020, 01:51
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказал начальник Морского спасательно-координационного центра приморской столицы Николай Пирожков, у судна протек корпус. Произошло это днем 7 июля — судно начало медленно тонуть в районе мыса Вятлина.
На борту в этот момент находилось четыре человека экипажа — всех их спас катер, который проходил мимо в этот момент.
В спасательно-координационном центре уточнили, что никто не пострадал — все находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сотрудники МЧС спасли двоих приморских рыбаков, которые вышли в море на металлической лодке и заблудились в тумане.