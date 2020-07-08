Во Владивостоке появятся три новые бригады скорой для помощи больным COVID-19

«На одного пациента с диагнозом COVID-19 уходит около 2-2,5 часов работы — от этого случаются значительные задержки на транспорте. Связано это с тем, что после доставки пациента в госпиталь бригада возвращается, переодевается и садится в новый автомобиль. Тот, на котором был доставлен заболевший, отправляется на санобработку», — подчеркнул главврач.