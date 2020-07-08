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Posted 8 июля 2020, 08:38

Published 8 июля 2020, 08:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Во Владивостоке появятся три новые бригады скорой для помощи больным COVID-19

Во Владивостоке появятся три новые бригады скорой для помощи больным COVID-19

8 июля 2020, 08:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Во Владивостоке транспортировкой коронавирусных больниц будут заниматься 10 бригад скорой помощи — ранее их было 7.

В краевом минздраве рассказали, что во Владивосток уже прибыли 12 специалистов из разных городов и районов региона. Там рассказали, что ранее такая практика взаимопомощи уже применялась в Находке — когда по причине большого количества заболевших привлекались медработники из других городов и поселков.

Главный врач станции СМП Владивостока Олег Быков рассказал, что ежедневно в приморской столице трудится более 20 бригад скорой помощи. Из них для работу с коронавирусными больными выделено около 7 бригад.

«На одного пациента с диагнозом COVID-19 уходит около 2-2,5 часов работы — от этого случаются значительные задержки на транспорте. Связано это с тем, что после доставки пациента в госпиталь бригада возвращается, переодевается и садится в новый автомобиль. Тот, на котором был доставлен заболевший, отправляется на санобработку», — подчеркнул главврач.

Кроме того, краевой Минздрав выделил спецтранспорт для поликлиник, чтобы те могли доставлять пациентов с подтвержденным диагнозом в госпиталь самостоятельно. Помимо этого, к транспортировке пациентов подключается и автотранспорт Центра медицины катастроф.

Отметим, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Это подразумевает и масочный режим, и соблюдение социальной дистанции, и другие меры предосторожности и дезинфекции при выходе в общественные места.

#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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