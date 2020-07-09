Источник: Сергея Фургала везут в Москву

В правительстве Хабаровского края пока не располагают официальной информацией о задержании главы региона Сергея Фургала. Однако, неофициальные источники уже говорят о том, что Фургала направили в Москву.

Как сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе регионального правительства, вся информация будет дана позже, пока что официальных данных о задержании Сергея Фургала нет. Между тем, по данным источников издания, главу Хабаровского края уже отправили в Москву – скорее всего, дело столь серьезного масштаба будет расследоваться уже в столице. Напомним, что о задержании руководителя Хабаровского края стало известно 9 июля. По данным следствия, Сергей Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. По предварительным данным, преступления совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Вместе с ним задержаны ещё четверо активных участников той же группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.