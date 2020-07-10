Инспекторы ГИБДД задержали убившего жену приморца

Posted 10 июля 2020, 02:52
Published 10 июля 2020, 02:52
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в полиции Артёма, 33-летний жители Артёма поссорился со своей сожительницей, когда те с друзьями отдыхали на берегу местного водоема. В ходе конфликта подозреваемый пырнул женщину ножом в область грудной клетки. Очевидцы вызвали медиков, однако, позже пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.
Сразу после нападения приморец поспешил скрыться. На месте он оставил кухонный нож, которым и было совершено преступление.
В ведомстве подчеркнули, что ориентировку на задержание передали всей местной полиции. Мужчину обнаружили ночью инспекторы ДПС — увидев стражей порядка, подозреваемый поспешил скрыться.
Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Сейчас он находится под стражей.
«За профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей инспекторы патрульно-постовой службы полиции Иван Мизгирев и Павел Мазур будут поощрены правами начальника УМВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Олега Стефанкова», — заявили в полиции края.