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Posted 10 июля 2020, 02:52

Published 10 июля 2020, 02:52

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Инспекторы ГИБДД задержали убившего жену приморца

Инспекторы ГИБДД задержали убившего жену приморца

10 июля 2020, 02:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Убийство
Мужчину, который подозревается в убийстве сожительницы, задержали инспекторы ДПС, случайно заставшие жителя поселка Заводской вскоре после содеянного.

Как рассказали в полиции Артёма, 33-летний жители Артёма поссорился со своей сожительницей, когда те с друзьями отдыхали на берегу местного водоема. В ходе конфликта подозреваемый пырнул женщину ножом в область грудной клетки. Очевидцы вызвали медиков, однако, позже пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

Сразу после нападения приморец поспешил скрыться. На месте он оставил кухонный нож, которым и было совершено преступление.

В ведомстве подчеркнули, что ориентировку на задержание передали всей местной полиции. Мужчину обнаружили ночью инспекторы ДПС — увидев стражей порядка, подозреваемый поспешил скрыться.

Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Сейчас он находится под стражей.

«За профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей инспекторы патрульно-постовой службы полиции Иван Мизгирев и Павел Мазур будут поощрены правами начальника УМВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Олега Стефанкова», — заявили в полиции края.

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#Новости#Убийство
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