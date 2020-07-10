Инспекторы ГИБДД задержали убившего жену приморца

Как рассказали в полиции Артёма, 33-летний жители Артёма поссорился со своей сожительницей, когда те с друзьями отдыхали на берегу местного водоема. В ходе конфликта подозреваемый пырнул женщину ножом в область грудной клетки. Очевидцы вызвали медиков, однако, позже пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.