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Posted 10 июля 2020, 10:29

Published 10 июля 2020, 10:29

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Заседание суда по аресту Сергея Фургала пройдёт в закрытом режиме

10 июля 2020, 10:29
Сюжет
Происшествие
Басманный суд Москвы принял решение закрыть для прессы заседание суда по аресту Сергея Фургала в пятницу, 10 июля.

Как сообщает РИА Новости, это было сделано в целях обеспечения безопасности фигурантов дела.

По словам следователя, ранее несколько человек заявляли о поступлении угроз в свой адрес.

«Они находятся под госзащитой», - уточнил он.

Также просьбу о закрытом процессе поддержал и прокурор. Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения жизни и здоровья фигурантов дела, в том числе и самого Сергея Фургала.

Вместе с тем, сам губернатор Хабаровского края заявил, что никаких угроз в его адрес не поступало.

«Я чувствую себя в безопасности», - ответил Фургал на вопрос судьи.

Решение об избрании меры пресечения Сергею Фургалу будет принято 10 июля.

Напомним, губернатор Хабаровского края подозревается в организации покушения на убийства и убийство нескольких предпринимателей. Все преступления, по версии ведомства, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и в Приамурье.

Сергей Фургал задержан вместе с еще четырьмя участниками, которые, по версии следствия, также были активными участниками преступной группы. Всем предъявлены обвинения. В четверг, 9 июля, главу Хабаровского края привезли в Москву.

#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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