Заседание суда по аресту Сергея Фургала пройдёт в закрытом режиме

Posted 10 июля 2020, 10:29
Published 10 июля 2020, 10:29
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Как сообщает РИА Новости, это было сделано в целях обеспечения безопасности фигурантов дела.
По словам следователя, ранее несколько человек заявляли о поступлении угроз в свой адрес.
«Они находятся под госзащитой», - уточнил он.
Также просьбу о закрытом процессе поддержал и прокурор. Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения жизни и здоровья фигурантов дела, в том числе и самого Сергея Фургала.
Вместе с тем, сам губернатор Хабаровского края заявил, что никаких угроз в его адрес не поступало.
«Я чувствую себя в безопасности», - ответил Фургал на вопрос судьи.
Решение об избрании меры пресечения Сергею Фургалу будет принято 10 июля.
Напомним, губернатор Хабаровского края подозревается в организации покушения на убийства и убийство нескольких предпринимателей. Все преступления, по версии ведомства, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и в Приамурье.
Сергей Фургал задержан вместе с еще четырьмя участниками, которые, по версии следствия, также были активными участниками преступной группы. Всем предъявлены обвинения. В четверг, 9 июля, главу Хабаровского края привезли в Москву.