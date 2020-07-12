Поделом: пресс-секретарь Фургала в панике, тюрьма — реальность

Posted 12 июля 2020, 01:20
Published 12 июля 2020, 01:20
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Сегодня мне уже поступали угрозы о том, что на меня заведут уголовное дело. За что — сказать сложно. Думаю, или экстремизм или якобы организация митинга», — пишет в официальном инстаграм губернатора его пресс-секретарь.
Томченко отметила, что звонок от некого человека поступил во время начала трансляции митинга в социальной сети. Звонивший, по словам пресс-секретаря, отметил, что трансляция может трактоваться как призыв.
Отметим, что ранее политологи высказывались о том, что несанкционированный митинг — на самом деле, итог целенаправленных действий хабаровского губернатора. Так, политолог Андрей Кудисов отметил, что митинг имеет все признаки спланированной акции. Это можно судить по тому, что шествие проводилось по грамотно выстроенному маршруту. Эксперт подчеркнул, что такой маршрут действительно сделано по всем методикам несистемной оппозиции.
Кроме того, Кудисов подчеркивал, что лозунги, с которыми шли митингующие, также построены достаточно грамотно и по определенным правилам, что наводит на мысль о том, что и их написанием, и организацией всего мероприятия были заняты далеко не «простые люди».
Также политолог подчеркнул, что, скорее всего, организаторы в этот момент не находились в толпе, а сидели в правительстве, руководя действиями «народной защиты» Фургала «сверху».
По информации неофициальных источников, к организации митингов может иметь отношение ближайший помощник арестованного губернатора Захар Синяговский.