Поделом: пресс-секретарь Фургала в панике, тюрьма — реальность

Отметим, что ранее политологи высказывались о том, что несанкционированный митинг — на самом деле, итог целенаправленных действий хабаровского губернатора. Так, политолог Андрей Кудисов отметил, что митинг имеет все признаки спланированной акции. Это можно судить по тому, что шествие проводилось по грамотно выстроенному маршруту. Эксперт подчеркнул, что такой маршрут действительно сделано по всем методикам несистемной оппозиции.