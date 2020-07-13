Эксперт: в хабаровском протесте ясно просматривается антимосковская нота

-Имеет смысл обратить внимание на то, что это не экономический и не социальный протест. Это политика в чистом виде. Политизация страны продолжается. Степень доверия к официальной информации — в первую очередь от силовых органов — оказалась очень невысокой. Обвинениям в адрес Фургала не верят от слова совсем. <...> Что ещё? В протесте очень явственно просматривается антимосковская составляющая. Централизация всех достала. Надеюсь, что до призывов к отделению не дойдёт, но полностью исключить этого уже не могу. Очевидно, что после падения режима страну ждёт резкая федерализация. Постпутинский Кремль окажется столь же бессильным как и Кремль ельцинский. Впрочем власть нынешнего Кремля, как видим, оказалась тоже небезграничной. Арестовать популярного губернатора ещё можно, а обеспечить политическую стабильность — уже нет.