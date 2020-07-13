Эксперт: в хабаровском протесте ясно просматривается антимосковская нота

Posted 13 июля 2020, 02:51
Published 13 июля 2020, 02:51
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В первую очередь и для политологов и для анонимных авторов удивительным является тот факт, что убийства и возможная к ним причастность губернатора, не является компрометирующей информацией. Протестующие допускают тот факт, что Фургал мог оказаться действительно причастным к смертям людей, но всё равно его поддерживают.
В основном поддержка Фургала строится на том факте, что он местный и люди сами его выбрали, убрав с политической арены края бывшего губернатора Вячеслава Шпорта.
Вот что по этому поводу говорит известный политолог Аббас Галлямов:
-Имеет смысл обратить внимание на то, что это не экономический и не социальный протест. Это политика в чистом виде. Политизация страны продолжается. Степень доверия к официальной информации — в первую очередь от силовых органов — оказалась очень невысокой. Обвинениям в адрес Фургала не верят от слова совсем. <...> Что ещё? В протесте очень явственно просматривается антимосковская составляющая. Централизация всех достала. Надеюсь, что до призывов к отделению не дойдёт, но полностью исключить этого уже не могу. Очевидно, что после падения режима страну ждёт резкая федерализация. Постпутинский Кремль окажется столь же бессильным как и Кремль ельцинский. Впрочем власть нынешнего Кремля, как видим, оказалась тоже небезграничной. Арестовать популярного губернатора ещё можно, а обеспечить политическую стабильность — уже нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ночном митинге хабаровчан — в воскресенье, по словам очевидцев, их было не так много — около сотни человек. Куда более массовая акция прошла в субботу — тогда на улицы края вышло около 10-12 тысяч человек.
В то же время фракция ЛДПР, к которой принадлежит задержанный Фургал, высказалась о том, что не имеет никакого отношения к протестным акциям и всегда действует строго в рамках закона.