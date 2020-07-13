Увеличение промысла: в крабовой отрасли Дальнего Востока грядут перемены

При этом «Ъ», ссылаясь на отраслевой источник, отмечает, что владельцы ТРК решили выйти из крабового бизнеса после подсчета экономики проекта. Как добавил источник, они решили, что ожидаемых доходов дело не принесет и как раз начинали поиск покупателя.