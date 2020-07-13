Увеличение промысла: в крабовой отрасли Дальнего Востока грядут перемены

Posted 13 июля 2020, 04:52
Published 13 июля 2020, 04:52
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как пишет газета «Коммерсантъ», ООО «Антей управление активами» подало ходатайство на приобретение 50% компании ТРК. Именно ТРК в 2029 году стала одним из победителей крабовых квот на 5,2% краба на сумму 8,83 миллиарда рублей.
Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректор и совладелец ТРК — Валерий Даутов, также является топ-менеджером связанных с «Ростехом» структур.
При этом «Ъ», ссылаясь на отраслевой источник, отмечает, что владельцы ТРК решили выйти из крабового бизнеса после подсчета экономики проекта. Как добавил источник, они решили, что ожидаемых доходов дело не принесет и как раз начинали поиск покупателя.
Более того, некоторые эксперты полагают, что лоты с квотами ТРК изначально покупала с рассчетом на «Антей» — так как собственных средств у группы не хватило.