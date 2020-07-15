Базы отдыха, кафе и рестораны возобновляют работу в Приморье. Но есть условия

С четверга может быть возобновлена работа предприятий общественного питания: кафе и ресторанов. Это возможно при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, «общепиты» в обязательном порядке должны быть обеспечены центральным водоснабжением и канализацией. Однако прежде чем приступить к работе, предприятия должны уведомить об этом министерство промышленности и торговли региона, а затем пройти соответствующий мониторинг на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора. Это требование не касается кафе и ресторанов с открытыми террасами, которые уже принимают посетителей.