vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2020, 10:41

Published 15 июля 2020, 10:41

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

кафе

Базы отдыха, кафе и рестораны возобновляют работу в Приморье. Но есть условия

15 июля 2020, 10:41
Фото: Медиахолдинг1Mi. кафе
Базы отдыха, хостелы, кафе и рестораны возобновляют работу в Приморье с 15 июля.

Сообщение об этом было опубликовано вечером в среду, 15 июля, на официальном сайте правительства региона со ссылкой на решение оперативного штаба под руководством губернатора края Олега Кожемяко.

Так, по информации пресс-службы правительства региона, в настоящее время в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, однако эпидемиологическая обстановка позволяет постепенно смягчать ограничения, введённые ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

С четверга может быть возобновлена работа предприятий общественного питания: кафе и ресторанов. Это возможно при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, «общепиты» в обязательном порядке должны быть обеспечены центральным водоснабжением и канализацией. Однако прежде чем приступить к работе, предприятия должны уведомить об этом министерство промышленности и торговли региона, а затем пройти соответствующий мониторинг на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора. Это требование не касается кафе и ресторанов с открытыми террасами, которые уже принимают посетителей.

Также в Приморье откроются гостиницы, отели, базы отдыха, мотели, апартаменты, хостелы и пляжи. Они также могут приступить к работе, предварительно уведомив об этом региональные власти и после прохождения соответствующего мониторинга безопасности.

«Вместе с тем расположенные на их территориях бассейны, сауны и банные комплексы открываться не будут», - подчеркнули в правительстве региона.

Как отметил заместитель председатель правительства Приморского края Константин Шестаков, в настоящее время главная задача – возобновить работу предприятий сферы гостеприимства, не допустив при этом новых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией. В этой связи мониторингу объектов на соответствие санитарным требованиям будет уделяться особое внимание.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что режим повышенной готовности продлён в Приморье ещё на полмесяца, до 31 июля включительно.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика