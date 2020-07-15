Базы отдыха, кафе и рестораны возобновляют работу в Приморье. Но есть условия

Posted 15 июля 2020, 10:41
Published 15 июля 2020, 10:41
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Сообщение об этом было опубликовано вечером в среду, 15 июля, на официальном сайте правительства региона со ссылкой на решение оперативного штаба под руководством губернатора края Олега Кожемяко.
Так, по информации пресс-службы правительства региона, в настоящее время в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, однако эпидемиологическая обстановка позволяет постепенно смягчать ограничения, введённые ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
С четверга может быть возобновлена работа предприятий общественного питания: кафе и ресторанов. Это возможно при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, «общепиты» в обязательном порядке должны быть обеспечены центральным водоснабжением и канализацией. Однако прежде чем приступить к работе, предприятия должны уведомить об этом министерство промышленности и торговли региона, а затем пройти соответствующий мониторинг на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора. Это требование не касается кафе и ресторанов с открытыми террасами, которые уже принимают посетителей.
Также в Приморье откроются гостиницы, отели, базы отдыха, мотели, апартаменты, хостелы и пляжи. Они также могут приступить к работе, предварительно уведомив об этом региональные власти и после прохождения соответствующего мониторинга безопасности.
«Вместе с тем расположенные на их территориях бассейны, сауны и банные комплексы открываться не будут», - подчеркнули в правительстве региона.
Как отметил заместитель председатель правительства Приморского края Константин Шестаков, в настоящее время главная задача – возобновить работу предприятий сферы гостеприимства, не допустив при этом новых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией. В этой связи мониторингу объектов на соответствие санитарным требованиям будет уделяться особое внимание.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что режим повышенной готовности продлён в Приморье ещё на полмесяца, до 31 июля включительно.