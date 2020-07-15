vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2020, 09:16

Published 15 июля 2020, 09:16

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

«Город свиней»: популярный пляж Владивостока утопает в мусоре

15 июля 2020, 09:16
Популярный пляж Владивостока утопает в мусоре.

Фото мусорных куч, оставленных нерадивыми отдыхающими на пляже в районе бухты Патрокл, попали в социальные сети.

Снимки свалки на берегу моря опубликовал Instagram-паблик dpscontrol_125rus со ссылкой на musor_prim.

Пользователи социальной сети с возмущением отреагировали на случившееся:

«Вот же свиньи! Ну что за люди такие?»,

«Это слабо сказано, что свиньи»,

«Убирайте за собой, вы тут живёте!»,

«Чушки… Нужно видеонаблюдение и штрафы тысяч по 10, за повторное нарушение – 20. И пляжи будут чистые, и казна полная»,

«Потому что город свиней, мы заслужили это»,

«Ужас, всё загадили люди. Вашим детям здесь жить, научитесь убирать за собой», - написали приморцы в комментариях.

Впрочем, некоторые жители дальневосточной столицы отметили, что такая ситуация бывает на Патрокле не всегда, пляж регулярно убирается. Однако отдыхающие с завидным упорством снова и снова оставляют у моря отходы своей жизнедеятельности.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители пригорода Владивостока выложили в социальные сети результаты активного отдыха горожан в районе Седанки. Прямо возле пешеходной тропы были свалены в кучу целые груды мусора, оставшегося после пикников и посиделок.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика