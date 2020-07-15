«Город свиней»: популярный пляж Владивостока утопает в мусоре

Posted 15 июля 2020, 09:16
Published 15 июля 2020, 09:16
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Фото мусорных куч, оставленных нерадивыми отдыхающими на пляже в районе бухты Патрокл, попали в социальные сети.
Снимки свалки на берегу моря опубликовал Instagram-паблик dpscontrol_125rus со ссылкой на musor_prim.
Пользователи социальной сети с возмущением отреагировали на случившееся:
«Вот же свиньи! Ну что за люди такие?»,
«Это слабо сказано, что свиньи»,
«Убирайте за собой, вы тут живёте!»,
«Чушки… Нужно видеонаблюдение и штрафы тысяч по 10, за повторное нарушение – 20. И пляжи будут чистые, и казна полная»,
«Потому что город свиней, мы заслужили это»,
«Ужас, всё загадили люди. Вашим детям здесь жить, научитесь убирать за собой», - написали приморцы в комментариях.
Впрочем, некоторые жители дальневосточной столицы отметили, что такая ситуация бывает на Патрокле не всегда, пляж регулярно убирается. Однако отдыхающие с завидным упорством снова и снова оставляют у моря отходы своей жизнедеятельности.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители пригорода Владивостока выложили в социальные сети результаты активного отдыха горожан в районе Седанки. Прямо возле пешеходной тропы были свалены в кучу целые груды мусора, оставшегося после пикников и посиделок.