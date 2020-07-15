Новые окна и крыша: спортзал приморской сельской школы отремонтировали по нацпроекту

Posted 15 июля 2020, 01:06
Published 15 июля 2020, 01:06
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в краевом правительстве, найти недочеты в ремонте помогли общественные наблюдатели края. В частности, на указанном объекте их выявила наблюдатель Александра Павкина.
В эту школу ходят ученики сразу трех сел: Пантелеймоновки, Ильмовки и Ружино. Всего в образовательном учреждении занимаются 158 ребят. Последние годы школа находилась в упадке — последний раз ремонт в ней проводили в 1980-е годы, почти 40 лет назад, при том, что построили её в 1963 году.
Отмечается, что ремонт проводился в рамках национального проекта «Образование», частью которого является федеральный проект «Успех каждого ребенка». В рамках проекта спортивный зал школы капитально отремонтировали — в нем заменили старый шифер на металлическое покрытие, сменили окна, двери, систему освещения. Кроме того, в зале проложили утеплитель.
Александра Павкина, наблюдающая за ходом ремонта, отметила, что в зале не ремонтируют пол. Она вынесла предложение хотя бы частично заменить прогнившие половицы, устранить грибок.
Специалисты отмечают, что на сегодняшний день за реализацией нацпроектов в крае следят несколько специально выделенных для этого общественных наблюдателей. Это — 187 активных приморцев разного возраста и профессий, которые добровольно вызвались участвовать в судьбе родного края и населенных пунктов. У активистов довольно большой фронт работ — 270 объектов в 32 муниципальных образованиях региона.
Отметим, что на прошлой неделе Олег Кожемяко провел встречу с общественными наблюдателями и подчеркнул, что работа народных контролеров достаточно продуктивна.
Напомним, в Приморском крае действует государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы, в рамках которой выделяются деньги на ремонт образовательных учреждений и выполнение социально значимых проектов, мероприятий.