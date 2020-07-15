Новые окна и крыша: спортзал приморской сельской школы отремонтировали по нацпроекту

В эту школу ходят ученики сразу трех сел: Пантелеймоновки, Ильмовки и Ружино. Всего в образовательном учреждении занимаются 158 ребят. Последние годы школа находилась в упадке — последний раз ремонт в ней проводили в 1980-е годы, почти 40 лет назад, при том, что построили её в 1963 году.