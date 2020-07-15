Въезд в город временно перекроют во Владивостоке

Напомним, что монтаж стал необходим после того, как в октябре 2018 года грузовик снес злополучную балку на этом пролете. Фирму обязали установить новый объект взамен поврежденного за свой счет. Новая балка появилась в городе лишь в апреле 2020 года. Позже для монтажа администрация города просила перекрыть движение на всем участке. Однако, ранее ГИБДД согласовала для перекрытия только одну полосу.