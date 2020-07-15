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Posted 15 июля 2020, 04:43

Published 15 июля 2020, 04:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Въезд в город временно перекроют во Владивостоке

Въезд в город временно перекроют во Владивостоке

15 июля 2020, 04:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Часть трассы Седанка-Патрокл во Владивостоке будет закрыта для проезда. Произойдет это в ночные часы и связано с работами по установке балки для виадука.

Как рассказали в администрации Владивостока, участок дороги будет закрыт с 22:00 15 июля до 06:00 16 июля. В это время специалисты будут монтировать пролетную балку одного из надземных пешеходных переходов в районе дома № 16 по улице Басаргина.

Напомним, что монтаж стал необходим после того, как в октябре 2018 года грузовик снес злополучную балку на этом пролете. Фирму обязали установить новый объект взамен поврежденного за свой счет. Новая балка появилась в городе лишь в апреле 2020 года. Позже для монтажа администрация города просила перекрыть движение на всем участке. Однако, ранее ГИБДД согласовала для перекрытия только одну полосу.

Теперь дело удалось уладить, однако, если ранее работы планировалось завершить к концу июня, теперь срок их окончания сдвинулся на середину июля.

#Новости#Общество#Владивосток
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