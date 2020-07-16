Дела поселковые: жители приморского посёлка попытались создать нарко-империю

Posted 16 июля 2020, 02:29
Published 16 июля 2020, 02:29
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В 2018 году в Советском суде города Владивостока рассматривалось уголовное дело о сбыте и покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. В группе было несколько человек — жительница Хорольского района с малолетним ребёнком, которая хотела улучшить своё финансовое положение и местный тридцатилетний житель.
Начать «игру» на приморском наркорынке пара решила с крупных карт — в уголовном деле записано, что при обыске у них было изъято пятнадцать килограммов марихуаны, прекурсоры и уже готовые наркотики. Схема была проста - местный житель поставлял женщине наркотики, та в свою очередь их реализовывала. В качестве вознаграждения за работу 1/3 от всех приходивших к ней веществ она оставляла себе. "Банда" даже вела бухгалтерию - тетрадь, куда записывались все входящие денежные потоки.
Торговля продлилась недолго. Глава группы получил четырнадцать лет колонии строгого режима, а женщина получила семь лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой реального отбытия наказания до наступления у ребёнка четырнадцатилетнего возраста.