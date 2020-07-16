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Posted 16 июля 2020, 02:29

Published 16 июля 2020, 02:29

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Дела поселковые: жители приморского посёлка попытались создать нарко-империю

Дела поселковые: жители приморского посёлка попытались создать нарко-империю

16 июля 2020, 02:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Редакции «Восток-Медиа» стали известны подробности уголовного дела нескольких жителей Приморья, которые попытались создать нарко-синдикат, но довольно быстро попались в руки представителей властей.

В 2018 году в Советском суде города Владивостока рассматривалось уголовное дело о сбыте и покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. В группе было несколько человек — жительница Хорольского района с малолетним ребёнком, которая хотела улучшить своё финансовое положение и местный тридцатилетний житель.

Начать «игру» на приморском наркорынке пара решила с крупных карт — в уголовном деле записано, что при обыске у них было изъято пятнадцать килограммов марихуаны, прекурсоры и уже готовые наркотики. Схема была проста - местный житель поставлял женщине наркотики, та в свою очередь их реализовывала. В качестве вознаграждения за работу 1/3 от всех приходивших к ней веществ она оставляла себе. "Банда" даже вела бухгалтерию - тетрадь, куда записывались все входящие денежные потоки.

Торговля продлилась недолго. Глава группы получил четырнадцать лет колонии строгого режима, а женщина получила семь лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой реального отбытия наказания до наступления у ребёнка четырнадцатилетнего возраста.

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