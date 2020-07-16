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Posted 16 июля 2020, 03:07

Published 16 июля 2020, 03:07

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

География коронавируса в Приморье расширилась: оперштаб озвучил цифры

География коронавируса в Приморье расширилась: оперштаб озвучил цифры

16 июля 2020, 03:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморье увеличилось количество муниципалитетов, в которых зафиксированы новые случаи коронавирусной инфекции. В оперативном штабе прозвучала информация о том, что контроль за соблюдением правил в общественных местах могут значительно усилить.

Как рассказали в правительстве края, за минувшие сутки стало известно еще о 69 заболевших. Таким образом, с начала эпидемии в регионе зафиксировано 5305 случая коронавирусной инфекции.

На лечении находятся около 1,2 тысячи приморцев, 62 из них — в тяжелом состоянии. Кроме того, за сутки выздоровел 51 пациент — всего выписано за время пандемии 4014 приморцев.

«Ранее основные случаи заражения приходились на крупные города. Однако, последнее время заболевание фиксируется и в округах», — отметила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Оперштаб отметил, что 30 случаев за сутки зафиксировано во Владивостоке, еще 14 — в Артеме, 12 — в Находке. Пострадали жители муниципалитетов — три в Шкотовском, по два — в Лесозаводске и Хасанском районе, и еще по одному — в Хорольском округе, Партизанском, Черниговском, Надеждинском районах, Партизанске и Спасске-Дальнем.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест. Режим официально продлили до 30 июля.

#Новости#Общество#COVID-19
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