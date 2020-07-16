География коронавируса в Приморье расширилась: оперштаб озвучил цифры

Оперштаб отметил, что 30 случаев за сутки зафиксировано во Владивостоке, еще 14 — в Артеме, 12 — в Находке. Пострадали жители муниципалитетов — три в Шкотовском, по два — в Лесозаводске и Хасанском районе, и еще по одному — в Хорольском округе, Партизанском, Черниговском, Надеждинском районах, Партизанске и Спасске-Дальнем.