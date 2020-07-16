Лишних жильцов выгонят с кладбищ Владивостока

Posted 16 июля 2020, 07:37
Published 16 июля 2020, 07:37
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили в городской администрации, обработка пройдет на кладбищах «Аякс», «Лесное», «Морское» и «Центральное». Также специалисты обработают парки на территории ДВФУ, сквер имени Суханова, парк Лазо, Минного городка и Покровский.
Во время проведения работ находится на этих территориях запрещается.
Горожан и гостей города просят с пониманием отнестись к неудобством и планировать посещение указанных общественных зон в другие дни.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как специалисты городского благоустройства обработали деревья и кустарники от гусениц в конце июня. Особенное внимание работники уделили тем местам, где растут ясени — любимое лакомство ясеневого пилильщика.