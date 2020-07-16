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Posted 16 июля 2020, 07:37

Published 16 июля 2020, 07:37

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Лишних жильцов выгонят с кладбищ Владивостока

Лишних жильцов выгонят с кладбищ Владивостока

16 июля 2020, 07:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во Владивостоке проведут обработку от крыс и клещей на городских кладбищах и скверах. Пройдет обработка с 25 июля по 3 августа.

Как сообщили в городской администрации, обработка пройдет на кладбищах «Аякс», «Лесное», «Морское» и «Центральное». Также специалисты обработают парки на территории ДВФУ, сквер имени Суханова, парк Лазо, Минного городка и Покровский.

Во время проведения работ находится на этих территориях запрещается.

Горожан и гостей города просят с пониманием отнестись к неудобством и планировать посещение указанных общественных зон в другие дни.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как специалисты городского благоустройства обработали деревья и кустарники от гусениц в конце июня. Особенное внимание работники уделили тем местам, где растут ясени — любимое лакомство ясеневого пилильщика.

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#Новости#Общество#Владивосток
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