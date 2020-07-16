Общественные пространства Владивостока будут обрабатываться новым оборудованием

«Данное оборудование будет распределено по ветеринарным учреждениям края с учетом эпидемиологической обстановки. Его можно использовать для обработки внутри и снаружи помещений, на улице, для дезинфекции и мойки различного транспорта. Распыляемая жидкость не подвергается нагреванию, поэтому особых требований к растворам для генераторов холодного тумана нет», — прокомментировал руководитель инспекции Дмитрий Кузин.