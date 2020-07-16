Общественные пространства Владивостока будут обрабатываться новым оборудованием

Posted 16 июля 2020, 03:26
Published 16 июля 2020, 03:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Всего ветслужба получила 14 новых генераторов холодного тумана и семь установок с бензиновым двигателем. С помощью этих систем можно осуществлять все возможные виды санитарной обработки.
«Данное оборудование будет распределено по ветеринарным учреждениям края с учетом эпидемиологической обстановки. Его можно использовать для обработки внутри и снаружи помещений, на улице, для дезинфекции и мойки различного транспорта. Распыляемая жидкость не подвергается нагреванию, поэтому особых требований к растворам для генераторов холодного тумана нет», — прокомментировал руководитель инспекции Дмитрий Кузин.
отметим, что после победы над коронавирусом оборудование будет использоваться для борьбы с особо опасными заболеваниями среди сельскохозяйственных животных.
Добавим, что в дальнейшем приобретенное оборудование будет использоваться для профилактики и недопущению распространения особо опасных заболеваний среди сельскохозяйственных животных.
Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.