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Posted 16 июля 2020, 03:26

Published 16 июля 2020, 03:26

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Общественные пространства Владивостока будут обрабатываться новым оборудованием

Общественные пространства Владивостока будут обрабатываться новым оборудованием

16 июля 2020, 03:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Ветслуюба Приморья получила в своё распоряжение новую технику для дезинфекции помещений и улиц. Устройства были выделены по поручению губернатора Приморья.

Всего ветслужба получила 14 новых генераторов холодного тумана и семь установок с бензиновым двигателем. С помощью этих систем можно осуществлять все возможные виды санитарной обработки.

«Данное оборудование будет распределено по ветеринарным учреждениям края с учетом эпидемиологической обстановки. Его можно использовать для обработки внутри и снаружи помещений, на улице, для дезинфекции и мойки различного транспорта. Распыляемая жидкость не подвергается нагреванию, поэтому особых требований к растворам для генераторов холодного тумана нет», — прокомментировал руководитель инспекции Дмитрий Кузин.

отметим, что после победы над коронавирусом оборудование будет использоваться для борьбы с особо опасными заболеваниями среди сельскохозяйственных животных.

Добавим, что в дальнейшем приобретенное оборудование будет использоваться для профилактики и недопущению распространения особо опасных заболеваний среди сельскохозяйственных животных.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

#Новости#Общество#COVID-19
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