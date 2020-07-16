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Posted 16 июля 2020, 00:03

Published 16 июля 2020, 00:03

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Поселилась пара» — жительница Приморья не может выгнать незваных гостей

«Поселилась пара» — жительница Приморья не может выгнать незваных гостей

16 июля 2020, 00:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Приморский океанариум
У жительницы Приморья на дачном участке поселились змеи. По словам подписчицы паблика pogoda_25_region, сейчас на участке обитают сразу две змеи, и она не знает, насколько опасно такое соседство.

«Поселилась пара таких змей на участке. Может кто-нибудь знает, кто это? Спасибо!», — пишет женщина.

Комментаторам удалось определить, что на фотографиях — амурские полозы, неядовитые и вполне безопасные для человека змеи.

«Полоз. Они безопасны, у нас на даче парочка живёт второй год. В этом году кого-то из них спасали. Запутался в сетке для гороха, тока распутывали даже не шелохнулся… сейчас ждем от них ребятню»;

«Зато крыс не будет! У сестры на даче такой красавец долго жил. Никого за семь лет ни разу не тронул»;

«Полоз. Красивый, не опасный, мышей на участке точно не будет».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как с наступлением тепла активизировались змеи. В центре Владивостока, на Партизанском проспекте нашли змею, которая выползла с наступлением тепла прямо на дорогу. Пресмыкающееся сфотографировали рядом с машиной.

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#Новости#Общество#Приморский океанариум
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