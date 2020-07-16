«Поселилась пара» — жительница Приморья не может выгнать незваных гостей

Posted 16 июля 2020, 00:03
Published 16 июля 2020, 00:03
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Поселилась пара таких змей на участке. Может кто-нибудь знает, кто это? Спасибо!», — пишет женщина.
Комментаторам удалось определить, что на фотографиях — амурские полозы, неядовитые и вполне безопасные для человека змеи.
«Полоз. Они безопасны, у нас на даче парочка живёт второй год. В этом году кого-то из них спасали. Запутался в сетке для гороха, тока распутывали даже не шелохнулся… сейчас ждем от них ребятню»;
«Зато крыс не будет! У сестры на даче такой красавец долго жил. Никого за семь лет ни разу не тронул»;
«Полоз. Красивый, не опасный, мышей на участке точно не будет».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как с наступлением тепла активизировались змеи. В центре Владивостока, на Партизанском проспекте нашли змею, которая выползла с наступлением тепла прямо на дорогу. Пресмыкающееся сфотографировали рядом с машиной.