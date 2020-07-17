Соцконтракты и субсидии: в Приморье обсудили проблемы бедности

Глава Минтруда края Светлана Красицкая отметила, что многие люди не видят выхода из ситуации с безденежьем. Для этого выделены сотрудники службы сопровождения, которые будут помогать и «вести» граждан, заключивших такой соцконтракт. Красицкая добавила, что за два предыдущих года работы проекта соцконтракты заключило 323 приморца. Еще 650 человек — в течение 2020 года.