Соцконтракты и субсидии: в Приморье обсудили проблемы бедности

Posted 17 июля 2020, 08:08
Published 17 июля 2020, 08:08
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Открыла совещание помощник главы региона в вопросах семей с детьми Ирина Медведева. Она подчеркнула, что решение вопроса бедности — одно из приоритетных направлений для руководства края. Медведева подчеркнула, что на сегодняшний день более 140 тысяч приморцев попало в трудную жизненную ситуацию, связанную с крайне низким уровнем доходов.
«Бедность не позволяет таким семьям реализовать свои планы. Наша задача — помочь им выйти на новый уровень дохода», — отметила помощник губернатора.
Для этого в Приморье существует 84 вида социальных выплат и компенсаций. Социальный контракт стал одним из новых проектов поддержки. При его заключении граждане могут осуществить ряд планов для преодоления трудной жизненной ситуации, получая определенную сумму для этого.
Кроме того, Приморский край стал одним из регионов, где запущен пилотный проект по снижению уровня бедности. Таким образом, в 2020 регион смог получить субсидию на реализацию программы соцконтракта.
Глава Минтруда края Светлана Красицкая отметила, что многие люди не видят выхода из ситуации с безденежьем. Для этого выделены сотрудники службы сопровождения, которые будут помогать и «вести» граждан, заключивших такой соцконтракт. Красицкая добавила, что за два предыдущих года работы проекта соцконтракты заключило 323 приморца. Еще 650 человек — в течение 2020 года.
Также своими планами и идеями в этом вопросе поделились коллеги из других регионов.
Отметим, что поддержка граждан и семей за чертой бедности реализуется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения.
Также в этом мероприятии задействована реализация государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере труда и занятости населения.