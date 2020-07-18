Жительница Приморья забыла карту в платёжном терминале и лишилась денег

Posted 18 июля 2020, 01:53
Published 18 июля 2020, 01:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Сотрудники полиции провели оперативно-следственные мероприятия и быстро установили личность подозреваемой. Ею оказалась молодая местная жительница.
После того, как 28-летняя жительница Артёма была доставлена в участок, она дала признательные показания. Преступница сообщила полицейским, что женщина расплатилась за покупки и оставила карту в терминале оплаты. Невнимательность стоила покупательнице очень дорого.
Женщина воспользовалась забытой картой и оплатила покупки на общую сумму четырнадцать тысяч рублей. В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество с использованием электронных средств платежа).
В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.