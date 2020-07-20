Более 120 приморских пенсионеров отправились в санаторий по бесплатным путёвкам

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что право на получение бесплатной путёвки по линии соцзащиты есть у тружеников тыла времён Великой Отечественной войны, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, одиноко проживающих пенсионеров старше 70 лет с доходами ниже прожиточного минимума и неработающих обладателей почётных званий. Закон о предоставлении пожилым приморцам раз в три года бесплатных путевок в местные санатории разработан по поручению губернатора Олега Кожемяко в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Всего в этом году в бюджете края заложено 35 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение пенсионеров, что означает приобретение почти тысячи путёвок.