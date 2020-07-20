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Posted 20 июля 2020, 06:59

Published 20 июля 2020, 06:59

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Более 120 приморских пенсионеров отправились в санаторий по бесплатным путёвкам

20 июля 2020, 06:59
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Пенсионеры
Шмаковский санаторий «Изумрудный» сегодня, 20 июля, начал принимать отдыхающих льготников — пенсионеров, получивших путёвки за счёт краевого бюджета. Первыми курортниками стали 124 человека, они проведут в санатории 18 дней.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что право на получение бесплатной путёвки по линии соцзащиты есть у тружеников тыла времён Великой Отечественной войны, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, одиноко проживающих пенсионеров старше 70 лет с доходами ниже прожиточного минимума и неработающих обладателей почётных званий. Закон о предоставлении пожилым приморцам раз в три года бесплатных путевок в местные санатории разработан по поручению губернатора Олега Кожемяко в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Всего в этом году в бюджете края заложено 35 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение пенсионеров, что означает приобретение почти тысячи путёвок.

Если желающий получить путёвку пенсионер является ветераном, он может обратиться в ветеранскую организацию — в этом случае ему не придётся долго ждать очереди. Таких льготников в нынешней смене санатория насчитывается 22.

Попасть в санаторий бесплатно могут также льготники федерального регистра. Их отдых оплачивает Фонд социального страхования.

В апреле в закон внесены изменения, по которым право на бесплатное санаторно-курортное лечение получили граждане, удостоенные званий Героев Советского Союза или Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. В обновлённом списке — граждане, удостоенные званий Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

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#Новости#Общество#Пенсионеры#Отдых#Санаторий
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