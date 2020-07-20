Две базы закроют: в Приморье выявили злостных нарушителей санрежима

Posted 20 июля 2020, 02:06
Published 20 июля 2020, 02:06
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как рассказали в краевом правительстве, часть таких баз рискует закрыться. Всего за минувшие дни прошло 27 подобных рейдов. Больше всего нарушений выявлено в популярном у туристов Хасанском районе — комиссии составили шесть протоколов о нарушениях и два предписания на закрытие из-за многочисленных нарушений. Кроме того, протокол получила и одна база во Владивостоке. В остальных районах нарушений комиссия не выявила.
Часто нарушения состоят в том, что базы уже начали работу, при этом не пройдя обязательную классификацию и даже не подав заявки на модерацию.
«В одной из баз в Андреевке не было кассового аппарата, уголка потребителя, никакой открытой для гостей информации о владельце базы. При этом администратор, который собирал деньги с гостей, утверждал, что не работает в этом месте, а просто присутствует», — отметили представители агентства по туризму, добавив, что оплата услуг этой базы порой достигает 9,5 тысячи рублей в сутки.
Кроме того, сами гости жаловались, что персонал ходит без масок и перчаток, а также нарушает социальную дистанцию при расстановке столиков в кафе.
Руководитель агентства по туризму Владимир Щур напомнил о том, что на странице ведомства опубликованы реестры средств размещения, подавших и не подавших уведомления о готовности к возобновлению деятельности. Приморцам советуют просмотреть списки при планировании летнего отдыха.
При этом, заявил руководитель ведомства, большинство баз соблюдает все необходимые требования безопасности при размещении гостей.
Ранее зампред Приморья Константин Шестаков отмечал, что сейчас главной задачей является возобновление бизнеса услуг и гостеприимства. При этом новых вспышек заболевания нужно не допускать. Для этого и проводятся подобные рейды и мониторинги. Зампред подчеркнул, что злостные нарушители будут закрывать свои базы, а материалы рассмотрит уже суд.