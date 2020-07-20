Две базы закроют: в Приморье выявили злостных нарушителей санрежима

«В одной из баз в Андреевке не было кассового аппарата, уголка потребителя, никакой открытой для гостей информации о владельце базы. При этом администратор, который собирал деньги с гостей, утверждал, что не работает в этом месте, а просто присутствует», — отметили представители агентства по туризму, добавив, что оплата услуг этой базы порой достигает 9,5 тысячи рублей в сутки.