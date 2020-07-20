«Предупреждали же»: палаточную базу отдыха сносит в море в Приморье

Posted 20 июля 2020, 03:20
Published 20 июля 2020, 03:20
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
По словам очевидцев в паблике dpscontrol, достаточно много палаток оказались в море. Часть из них просто затопило водой.
Судя по всему, отдыхающие поставили их недалеко от моря еще в выходные, когда погода была теплой и солнечной. Однако, в понедельник, 20 июля, в планы отдыхающих вмешалась июльская стихия.
Многие комментаторы отметили, что в увиденном нет ничего особенного, и такая непогода бывает практически каждый июль.
«Молодцы ребята, пусть отдыхают. Кому-то на диване лежать, а кому-то экстрим в палатке. Ничего жуткого на видео нет, ну сдует, смоет — уедут»;
«Ну, тут только бутылку открывать в такую погоду»;
«Да завтра и просохнут»;
«Как будто прогноза не видели, всю неделю же предупреждали».
Напомним, «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики давно обещали ливни и настоящий шторм на территории Приморья. Так, в понедельник с утра большая часть края уже оказалась атакована обильным ливнем и резким, шквалистым ветром.