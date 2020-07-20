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Posted 20 июля 2020, 03:20

Published 20 июля 2020, 03:20

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

«Предупреждали же»: палаточную базу отдыха сносит в море в Приморье

20 июля 2020, 03:20
Сюжет
Погода
База отдыха «Ханган» пострадала из-за непогоды. Дело в том, что палатки, которые отдыхающие расположили прямо рядом с морем, оказались затоплены.

По словам очевидцев в паблике dpscontrol, достаточно много палаток оказались в море. Часть из них просто затопило водой.

Судя по всему, отдыхающие поставили их недалеко от моря еще в выходные, когда погода была теплой и солнечной. Однако, в понедельник, 20 июля, в планы отдыхающих вмешалась июльская стихия.

Многие комментаторы отметили, что в увиденном нет ничего особенного, и такая непогода бывает практически каждый июль.

«Молодцы ребята, пусть отдыхают. Кому-то на диване лежать, а кому-то экстрим в палатке. Ничего жуткого на видео нет, ну сдует, смоет — уедут»;

«Ну, тут только бутылку открывать в такую погоду»;

«Да завтра и просохнут»;

«Как будто прогноза не видели, всю неделю же предупреждали».

Напомним, «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики давно обещали ливни и настоящий шторм на территории Приморья. Так, в понедельник с утра большая часть края уже оказалась атакована обильным ливнем и резким, шквалистым ветром.

#Новости#Погода#Тайфун
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