Путин рассказал, когда в России пройдёт шествие «Бессмертного полка»

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 24 июня в России состоялся военный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он был перенесён на эту дату в связи с пандемией коронавируса. В Приморском крае шествие войск и техники прошло в двух городах — Владивостоке и Уссурийске. Большинство жителей края наблюдали трансляцию по телевизору во избежание риска распространения коронавирусной инфекции. Немногочисленные гости парада были в масках и соблюдали социальную дистанцию. Улицу Светланскую во Владивостоке перед парадом обработали дезинфицирующим раствором. Во время шествия механизированную колонну из 57 единиц техники возглавил легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве, а затем переданный в Приморский край для защиты железной дороги от японских войск. Боевой машине присвоено имя ветерана-танкиста Великой Отечественной войны Ефима Гольдберга, недавно ушедшего из жизни.