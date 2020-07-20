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Posted 20 июля 2020, 11:51

Published 20 июля 2020, 11:51

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Путин рассказал, когда в России пройдёт шествие «Бессмертного полка»

20 июля 2020, 11:51
Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на следующий, 2021 год.

Как сообщает ТАСС, об этом глава государства заявил в понедельник, 20 июля, во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Российский лидер отметил, что считает правильным решение организаторов акции «Бессмертный полк» перенести её на следующий год.

«Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», - подчеркнул Владимир Путин, пообещав, что шествие пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 24 июня в России состоялся военный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он был перенесён на эту дату в связи с пандемией коронавируса. В Приморском крае шествие войск и техники прошло в двух городах — Владивостоке и Уссурийске. Большинство жителей края наблюдали трансляцию по телевизору во избежание риска распространения коронавирусной инфекции. Немногочисленные гости парада были в масках и соблюдали социальную дистанцию. Улицу Светланскую во Владивостоке перед парадом обработали дезинфицирующим раствором. Во время шествия механизированную колонну из 57 единиц техники возглавил легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве, а затем переданный в Приморский край для защиты железной дороги от японских войск. Боевой машине присвоено имя ветерана-танкиста Великой Отечественной войны Ефима Гольдберга, недавно ушедшего из жизни.

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