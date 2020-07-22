«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом 483 приморские школы

К октябрю 2021 года 483 школы будут обеспеченны качественным интернетом. Уже пользоваться возможностями всемирной паутины на высоких скоростях могут ученики 82 обще образовательных учреждения. А 119 школ подключат к оптоволоконным сетям до 30 сентября 2020 года.