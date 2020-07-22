vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля 2020, 05:37

Published 22 июля 2020, 05:37

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом 483 приморские школы

«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом 483 приморские школы

22 июля 2020, 05:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Интернет
Около 500 школ края обеспечили высокоскоростным интернетом до конца 2021 года. Только до 30 сентября в 119 образовательных учреждений Приморья «Ростелеком» подведет оптоволоконную сеть.

Работа по подключению школ к Интернету идет в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования в Приморском крае», рассчитанной до 2027 года.

К октябрю 2021 года 483 школы будут обеспеченны качественным интернетом. Уже пользоваться возможностями всемирной паутины на высоких скоростях могут ученики 82 обще образовательных учреждения. А 119 школ подключат к оптоволоконным сетям до 30 сентября 2020 года.

Доступ к возможностям Интернета получат обще образовательные учреждения, расположенные в таких отдаленных населенных пунктах, как Турий рог Ханкайский муниципальный округ, Заветное в Чугуевском районе, село Малиново в Дальнереченском районе, Соболиный в Пожарском районе и поселок Восток Красноармейского района.

В отдаленных районах подключение будет осуществляться благодаря спутниковой связи. Подрядчиком работ выступает телекоммуникационный оператор — «Ростелеком», в задачи которого входит не только подключение образовательных учреждений к интернету, но и предоставление школам услуги связи.

В рамках госпрограммы «Информационное общество» в крае ведется обеспечения доступа населения к государственным услугам.

Материалы по теме
Безграничные возможности: широкополосный Интернет появится в 112 школах ПриморьяНесколько кликов. Как оформить подписку через интернет с Почтой РоссииРоссияне стали меньше интересоваться интернет-покупками
#Новости#Общество#Образование#Интернет#Ростелеком
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика