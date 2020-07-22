«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом 483 приморские школы

Posted 22 июля 2020, 05:37
Published 22 июля 2020, 05:37
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Работа по подключению школ к Интернету идет в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования в Приморском крае», рассчитанной до 2027 года.
К октябрю 2021 года 483 школы будут обеспеченны качественным интернетом. Уже пользоваться возможностями всемирной паутины на высоких скоростях могут ученики 82 обще образовательных учреждения. А 119 школ подключат к оптоволоконным сетям до 30 сентября 2020 года.
Доступ к возможностям Интернета получат обще образовательные учреждения, расположенные в таких отдаленных населенных пунктах, как Турий рог Ханкайский муниципальный округ, Заветное в Чугуевском районе, село Малиново в Дальнереченском районе, Соболиный в Пожарском районе и поселок Восток Красноармейского района.
В отдаленных районах подключение будет осуществляться благодаря спутниковой связи. Подрядчиком работ выступает телекоммуникационный оператор — «Ростелеком», в задачи которого входит не только подключение образовательных учреждений к интернету, но и предоставление школам услуги связи.
В рамках госпрограммы «Информационное общество» в крае ведется обеспечения доступа населения к государственным услугам.