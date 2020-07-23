Бедные-несчастные: чиновники Дальнего Востока отказываются оплачивать налоги и штрафы

Posted 23 июля 2020, 05:43
Published 23 июля 2020, 05:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Неплательщики из ЗС ПК
Своей нелюбовью к оплате штрафов ГИБДД отличились депутаты Законодательного собрания Приморского края. Сразу четверо народных избранников числятся в базе федеральных приставов. У Алексея Козицкого два штрафа от сотрудников ГИБДД, у Джони Авдои и Эдуарда Цоя по одному. Также штраф ГИБДД есть у Олега Вельгодского, который помимо этого должен заплатить ещё два штрафа, назначенных судом как вид наказания по делу об административном правонарушении.
Известный приморский коммунист Андрей Ищенко, ставший в 2018 году флагманом политических скандалов в Приморском крае, по всей видимости, забыл оплатить алименты. По крайней мере, упоминание об этом платеже имеется в базе судебных приставов. Отметим, что коммунист Ищенко за 2019 год задекларировал доход в размере 3 602 989 рублей.
Джони Титалович Авдои, скорее всего, нарушил правила дорожного движения (за что и получил штраф) на своём автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Кроме машины единорос задекларировал в 2019 году вместе со своей семьёй участок земли размером в 1000 квадратов и три квартиры, одна из которых находится в Грузии.
Алексей Козицкий получил два штрафа в феврале и июне этого года, но до сих пор их не оплатил. Деньги на оплату штрафов у краевого парламентария, скорее всего, есть, ведь в собственности у него в 2019 году было восемь автомобилей, шесть из которых грузовики, а также четыре квартиры, магазин и несколько нежилых помещений. Кроме того, депутату-неплательщику принадлежит 50% ООО «Компания Подряд». Он же является владельцем ещё тринадцати компаний, среди которых есть очень крупный приморский бизнес, например ООО «Центр санаторно-курортного лечения» с 71 503 000 рублей чистых активов.
Депутат Цой, на котором висит штраф от ГИБДД, согласно декларации о доходах, является владельцем 22 земельных участков общей площадью более 2 000 000 квадратных метров.
Неплательщики из Думы Владивостока
Виктор Иванович Федоров, депутат Думы Владивостока получил в июле штраф ГИБДД. Сведений о его оплате в базе судебных приставов нет. Отметим, что депутат задекларировал в 2019 году на пару с супругой более семи миллионов рублей доходов. При этом семейная пара является владельцами четырех земельных участков со строящимися на них домами, одного уже законченного дома и квартиры.
Среди городских депутатов нашлась настоящая любительница быстрой езды. Василиса Ходнева, самый молодой городской депутат, не оплатила 16 штрафов ГИБДД. В 2019 году она являлась владелицей BMW х4 XDRIVE30I. Семья «гонщицы» Василисы имеет непосредственное отношение к сгоревшему торговому центру «Максим». Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что по данным СПАРК-Интерфакс, 95% акций юридического лица ООО ТЦ «Максим» владеет бизнесмен Евгений Сысоев. Остальные 5% принадлежат его брату Роману Сысоеву. Отметим, что оба предпринимателя являются близкими родственниками депутата Думы Владивостока Василисы Ходневой (Сысоевой в девичестве).
Некоторые народные избранники, по всей видимости, стараются больше походить на избирателей и поэтому влезают в долги, «забивая» на оплату коммунальных услуг. Например, Людмила Таран имеет задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство было закрыто по ст. 46 ч. 1 п. 3, то есть приставы не смогли найти депутата или отыскать у него имущество. За 2019 год Людмила Николаевна задекларировала два автомобиля, квартиру и земельный участок.
По этому же пункту было закрыто исполнительное производство в отношении Станислава Примаченко. Он, как гласит ресурс судебных приставов, не оплатил налоги. У него в собственности имеются три земельных участка, два жилых дома и два гаража. Передвигается депутат на традиционном Land Cruiser Prado.
А что там у соседей? Неплательщики из Думы Хабаровского края
Политики Хабаровского края повторяют за приморскими коллегами. Особенно отличился депутат Думы Хабаровского края, ныне уже сенатор Сергей Безденежных. Он не оплачивает не только штрафы ГИБДД, но и страховые взносы, налоги и госпошлину (исполнительное производство закрыто по вышеупомянутой статье 46 ч. 1 п. 3).
«Висит» штраф назначенный судом, как вид наказания по делам об административных правонарушениях на депутате Петре Емельянове. За 2019 год он заработал 80 582 482 рублей.
Свой июльский штраф от ГИБДД не оплатил Денис Кром, депутат с неописуемо скромной декларацией. За 2019 год он, судя по бумагам, заработал всего 40 229 рублей. Для него этот пятисотрублёвый штраф — серьёзный удар по семейному бюджету, ведь он составляет практически пятнадцать процентов от его месячного дохода размером в 3 358 рублей.
Помимо депутата- бессеребренника в числе штрафников находятся Гагик Авагимян, Владислав Чечиков с различными взысканиями и оба коммуниста Думы Ильин и Кукушкин со штрафами ГИБДД.
Неплательщики из Думы Хабаровска
Депутат из Думы города Хабаровска Игорь Соколов задолжал за услуги связи. Кроме того у него несколько сотен тысяч рублей долгов. Другой народный избранник Владимир Майсак отказывается оплачивать налоги. В данный момент этот долг списан по ст. 46 ч. 1 п. 3, то есть приставы опять не смогли найти депутата или отыскать у него имущество. Кроме того в Думе есть нарушители правил дорожного движения — Денис Выходцев и Арсен Клычев. Это конечно не Василиса из Думы Владивостока на своем новеньком BMW с шестнадцатью штрафами, а всего лишь несколько неоплаченных задолженностей.
Во всех регионах Дальнего Востока есть неплательщики, не только в Хабаровске или Приморье. Кто-то из них не оплачивает коммунальные услуги, кто-то штрафы ГИБДД. Зачем эти люди, в основном богатые, бьются на убой за каждую копейку и до последнего тянут с оплатой непонятно. Кроме того незакрытым остаётся самый очевидный вопрос — как пристав не может найти имущество у депутата, который это имущество ежегодно декларирует? Вся информация есть в открытом доступе. Сам депутат тоже не спрячется, у него работа, заседания, комиссии. По всей видимости «кошмарить» нищих в коммуналках и изымать имущество у депутатов это для приставов вещи разного порядка.
Издание уже писало, что долги начальника Управления муниципальной жилищной инспекции Бурятии Алёны Азаревич списаны по статье, согласно которой приставы не смогли обнаружить чиновницу или её имущество. Женщина задолжала государству за газ, тепло, электроэнергию и другие коммунальные платежи. Другой бурятский чиновник — заместитель председателя правительства республики Бурятия по развитию инфраструктуры Евгений Луковников тоже оказался в числе должников.