Бедные-несчастные: чиновники Дальнего Востока отказываются оплачивать налоги и штрафы

Алексей Козицкий получил два штрафа в феврале и июне этого года, но до сих пор их не оплатил. Деньги на оплату штрафов у краевого парламентария, скорее всего, есть, ведь в собственности у него в 2019 году было восемь автомобилей, шесть из которых грузовики, а также четыре квартиры, магазин и несколько нежилых помещений. Кроме того, депутату-неплательщику принадлежит 50% ООО «Компания Подряд». Он же является владельцем ещё тринадцати компаний, среди которых есть очень крупный приморский бизнес, например ООО «Центр санаторно-курортного лечения» с 71 503 000 рублей чистых активов.