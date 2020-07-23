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Posted 23 июля 2020, 05:23

Published 23 июля 2020, 05:23

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Призрачный гонщик: жители Владивостока обсуждают «сгоревшие 1,5 миллиона»

23 июля 2020, 05:23
Сюжет
Происшествие
Утром 23 июля в районе кольца на Харьковской жители Владивостока обнаружили сгоревший мотоцикл, который стоял на обочине дороги.

Как он попал туда — остается загадкой, как и все обстоятельства произошедшего. Подписчики паблика dpskontrol125rus выдвигают различные версии случившегося.

«Походу он надоел всем рычать ночами»;

«Что за призрачный гонщик еще?»;

«Ого, такой на 1,5 миллиона точно тянет… и просто сгорел?»;

«Рано утром ехал тут, видел его. Думал еще, что показалось».

Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который вспыхнул прямо посреди улицы в Находке. Прибывшие на место спасатели установили, что в авто загорелся моторный отсек. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

#Новости#Владивосток#Происшествие#ДТП
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