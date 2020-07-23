Призрачный гонщик: жители Владивостока обсуждают «сгоревшие 1,5 миллиона»

Posted 23 июля 2020, 05:23
Published 23 июля 2020, 05:23
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как он попал туда — остается загадкой, как и все обстоятельства произошедшего. Подписчики паблика dpskontrol125rus выдвигают различные версии случившегося.
«Походу он надоел всем рычать ночами»;
«Что за призрачный гонщик еще?»;
«Ого, такой на 1,5 миллиона точно тянет… и просто сгорел?»;
«Рано утром ехал тут, видел его. Думал еще, что показалось».
Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который вспыхнул прямо посреди улицы в Находке. Прибывшие на место спасатели установили, что в авто загорелся моторный отсек. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.