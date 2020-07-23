Зачем сорока на голове: выставка женских головных уборов открылась во Владивостоке

— Это был целый пласт культуры, который мы потеряли после революции, когда с «традициями проклятого прошлого» активно боролись, — говорит Жанна Славинская, заведующая домом-музеем семьи Сухановых, член клуба «Золотая нить». — На Руси девушки и женщины носили очень разные головные уборы, причем в зависимости от возраста. Пока девушка была на выданье, старалась показать себя во всей красе, она носила девичью повязку — вышитый головной убор в форме венца. Чем богаче была вышивка на повязке, чем дороже и натуральнее камни на ней, тем зажиточнее была семья девушки и значит — за нею могли дать хорошее приданое. Кроме того, незамужним девушкам на Руси разрешалось показывать волосы, так что повязка не скрывала косу, а подчеркивала ее, кроме того, коса украшалась тоже, и на выставке можно увидеть эти украшения — накосники.