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Posted 23 июля 2020, 00:17

Published 23 июля 2020, 00:17

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Зачем сорока на голове: выставка женских головных уборов открылась во Владивостоке

Зачем сорока на голове: выставка женских головных уборов открылась во Владивостоке

23 июля 2020, 00:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
«У вас сорока или корона» — так называется выставка, открывшаяся в доме-музее семьи Сухановых. Основу экспозиции составили традиционные русские женские головные уборы, которые своими руками создали мастерицы клуба «Золотая нить».

Также можно увидеть материалы, которые используются в золотом шитье, инструменты, а кроме того — книги по истории русского женского головного убора.

— Это был целый пласт культуры, который мы потеряли после революции, когда с «традициями проклятого прошлого» активно боролись, — говорит Жанна Славинская, заведующая домом-музеем семьи Сухановых, член клуба «Золотая нить». — На Руси девушки и женщины носили очень разные головные уборы, причем в зависимости от возраста. Пока девушка была на выданье, старалась показать себя во всей красе, она носила девичью повязку — вышитый головной убор в форме венца. Чем богаче была вышивка на повязке, чем дороже и натуральнее камни на ней, тем зажиточнее была семья девушки и значит — за нею могли дать хорошее приданое. Кроме того, незамужним девушкам на Руси разрешалось показывать волосы, так что повязка не скрывала косу, а подчеркивала ее, кроме того, коса украшалась тоже, и на выставке можно увидеть эти украшения — накосники.

На свадьбу девушка надевала корону — дорогой и очень красивый головной убор, расшивавшийся золотым шнуром, украшавшийся жемчугом… Мы показываем разные варианты короны, но каждая из них невероятно красива.

После замужества волосы женщине полагалось убирать, да и головной убор следовало носить поскромнее — и назывался он сорока, а в некоторых губерниях — повойник. Под сороку плотно убирали волосы, а украшалась она в основном вышивкой, но поскольку молодым женщинам хотелось украсить себя, вышивка могла быть очень затейливой, изысканной.

Пожилым крестьянкам, имеющим внуков, полагалось носить простой, похожий на берет и шапку, головной убор — сборник. Но ведь женщина всегда остается женщиной, а уж если у нее богатая семья, то подчеркнуть свое положение очень хочется. Поэтому сборники могли быть из дорогой ткани, да и вышивали их хоть и неприметно, но тщательно.

Обо всем этом и многом другом детально, в подробностях расскажут посетителям выставки «У вас сорока или корона» в доме-музее семьи Сухановых. Как и о том, например, почему сегодня и короны, и сороки, и сборники становятся все более актуальными и постепенно возвращаются в обиход. Во всяком случае, жительницы Владивостока смогут убедиться, что тот же сборник, сделанный из современных тканей, смотрится более чем достойно и вполне способен составить конкуренцию беретам или шапкам.

— Задумывая выставку, мы хотели показать, как носили женщины головные уборы, какие именно, чем они отличались, хотели привлечь внимание к исконной традиции… — говорит Жанна Славинская. — Мы в клубе «Золотая нить» уделяем этому большое внимание. И мы рады, что в меру сил способствуем возрождению русской традиции.

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