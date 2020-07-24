37 нарушений масочного режима зарегистрировали во Владивостоке за последние сутки

«В местах массового скопления людей обязательно должна регулярно проводиться дезинфекция. В организациях торговли также должна иметься специальная разметка для соблюдения дистанции, антисептические средства для посетителей, а также все должны носить маски. Такие меры необходимы в целях снижения рисков распространения коронавируса», — рассказали специалисты мэрии Владивостока.