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Posted 24 июля 2020, 04:58

Published 24 июля 2020, 04:58

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

37 нарушений масочного режима зарегистрировали во Владивостоке за последние сутки

37 нарушений масочного режима зарегистрировали во Владивостоке за последние сутки

24 июля 2020, 04:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Роспотребнадзор
В дальневосточной столице ежедневно продолжают выявлять нарушения масочного режима в общественных местах. Проверки проводят административные комиссии, в составе которых сотрудники полиции, Роспотребнадзора и муниципальной администрации.

За последние сутки во Владивостоке проверили 293 торговых предприятия, 339 машин общественного транспорта. С людьми проведено более тысячи разъяснительных бесед, составлено 37 административных протоколов.

В городе работает 17 рейдовых групп. Проверки проходят в разных районах города, в первую очередь в торговых точках, общественном транспорте, подъездах жилых домов и других общественных местах.

«В местах массового скопления людей обязательно должна регулярно проводиться дезинфекция. В организациях торговли также должна иметься специальная разметка для соблюдения дистанции, антисептические средства для посетителей, а также все должны носить маски. Такие меры необходимы в целях снижения рисков распространения коронавируса», — рассказали специалисты мэрии Владивостока.

С начала эпидемии COVID-19 в Приморье выявлено 6060 случаев заболевания. Большинство заболевших из Владивостока. За сутки в крае зафиксировали 112 новых случаев заболевания.

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#Новости#Общество#Владивосток#Эпидемии#Роспотребнадзор#Полиция#Администрация Владивостока#COVID-19#Проверки
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