37 нарушений масочного режима зарегистрировали во Владивостоке за последние сутки

Posted 24 июля 2020, 04:58
Published 24 июля 2020, 04:58
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
За последние сутки во Владивостоке проверили 293 торговых предприятия, 339 машин общественного транспорта. С людьми проведено более тысячи разъяснительных бесед, составлено 37 административных протоколов.
В городе работает 17 рейдовых групп. Проверки проходят в разных районах города, в первую очередь в торговых точках, общественном транспорте, подъездах жилых домов и других общественных местах.
«В местах массового скопления людей обязательно должна регулярно проводиться дезинфекция. В организациях торговли также должна иметься специальная разметка для соблюдения дистанции, антисептические средства для посетителей, а также все должны носить маски. Такие меры необходимы в целях снижения рисков распространения коронавируса», — рассказали специалисты мэрии Владивостока.
С начала эпидемии COVID-19 в Приморье выявлено 6060 случаев заболевания. Большинство заболевших из Владивостока. За сутки в крае зафиксировали 112 новых случаев заболевания.