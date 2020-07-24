Нашествие какое-то: ещё одна рысь вышла к людям в Приморье

Posted 24 июля 2020, 09:12
Published 24 июля 2020, 09:12
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Как сообщается на странице центра в социальной сети Instagram, рысь забралась на приусадебный участок, но местные собаки загнали ее на дерево, где она просидела около суток, не решаясь спуститься.
Обеспокоенные таким соседством дачники сообщили об этом случае в группу по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком департамента лесного и охотничьего хозяйства Приморского края.
Зверь был отловлен и помещён в центр «Тигр», где большую кошку осмотрели ветеринары. Выяснилось, что на передних лапах у рыси стёрты и поломаны все когти, и она находится в истощённом состоянии.
«Мы, к сожалению, не можем установить причины сложившейся ситуации», - сообщили в центре «Тигр».
Специалисты отметили, что других повреждений у кошки нет. Пока рысь остаётся в центре: необходимо, чтобы у неё нормализовался вес и отросли когти.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о рыси, которая вышла к людям недалеко от села Липовцы в Приморском крае. Хищница также была отловлена и доставлена в центр спасения животных «Тигр». Пойманный зверь оказался в состоянии крайнего истощения. Специалисты осмотрели рысь и быстро обнаружили причину необычного поведения большой кошки – застывший битум на передней лапе. По всей вероятности, рысь шла по дороге, где проводились ремонтные работы и угодила в гудрон. Из-за застывшего битума хищница не могла выпускать когти, и, соответственно, охотиться.