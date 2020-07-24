Нашествие какое-то: ещё одна рысь вышла к людям в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о рыси, которая вышла к людям недалеко от села Липовцы в Приморском крае. Хищница также была отловлена и доставлена в центр спасения животных «Тигр». Пойманный зверь оказался в состоянии крайнего истощения. Специалисты осмотрели рысь и быстро обнаружили причину необычного поведения большой кошки – застывший битум на передней лапе. По всей вероятности, рысь шла по дороге, где проводились ремонтные работы и угодила в гудрон. Из-за застывшего битума хищница не могла выпускать когти, и, соответственно, охотиться.