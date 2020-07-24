Перевалило за 6 тысяч: число заражений коронавирусом в Приморье неумолимо растёт

Как сообщили в приморском правительстве, эпицентр заболеваемости сейчас во Владивостоке, где зафиксировано 75 новых случаев. Еще 21 человек заболел в Находке, 10 — в Партизанском районе. В Пожарском и Хасанском районе стало известно о двух новых случаях в каждом, по одному — в Артёме и Надеждинском районе.