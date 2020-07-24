Перевалило за 6 тысяч: число заражений коронавирусом в Приморье неумолимо растёт

Posted 24 июля 2020, 02:02
Published 24 июля 2020, 02:02
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили в приморском правительстве, эпицентр заболеваемости сейчас во Владивостоке, где зафиксировано 75 новых случаев. Еще 21 человек заболел в Находке, 10 — в Партизанском районе. В Пожарском и Хасанском районе стало известно о двух новых случаях в каждом, по одному — в Артёме и Надеждинском районе.
Кроме того, глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская рассказала о том, что за сутки выздоровел 91 пациент, общее число выписанных приморцев — 4525.
Остальные продолжают лечение. Из них 62 человека находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест. Накануне режим официально продлили до 30 июля.