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Posted 24 июля 2020, 02:02

Published 24 июля 2020, 02:02

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Перевалило за 6 тысяч: число заражений коронавирусом в Приморье неумолимо растёт

Перевалило за 6 тысяч: число заражений коронавирусом в Приморье неумолимо растёт

24 июля 2020, 02:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в Приморье продолжает расти. Только за минувшие сутки стало известно о 112 новых случаях заболевания. Всего с начала эпидемии от болезни пострадало 6060 человек.

Как сообщили в приморском правительстве, эпицентр заболеваемости сейчас во Владивостоке, где зафиксировано 75 новых случаев. Еще 21 человек заболел в Находке, 10 — в Партизанском районе. В Пожарском и Хасанском районе стало известно о двух новых случаях в каждом, по одному — в Артёме и Надеждинском районе.

Кроме того, глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская рассказала о том, что за сутки выздоровел 91 пациент, общее число выписанных приморцев — 4525.

Остальные продолжают лечение. Из них 62 человека находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест. Накануне режим официально продлили до 30 июля.

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#Новости#Общество#COVID-19
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